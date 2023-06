Sopracciglia perfette, la forma: dalle naturali a quelle disegnate. Come averle ed errori da evitare

Che siano più o meno marcate, pettinate o ad ali di gabbiano, le sopracciglia sono molto importanti e funzionali per mettere in risalto lo sguardo. A seconda dei periodi ci sono diverse tendenze, ma ad essere sempre di moda è la necessità che esse siano perfettamente delineate e curate. Per questo è importante imparare a usare bene le pinzette e i mascara o le matite colorate, e non solo.

Geometrie e proporzioni

Posto che ciascuna e ciascuno può decidere di portare le sopracciglia come preferisce, se si desidera sfoltirle un po’ per “aprire lo sguardo” – e scongiurare l’“effetto Peo Pericoli” (pensando al “monociglio” del mitico personaggio di Teo Teocoli) – conviene osservare qualche regola.

Come disegnarle

Molti esperti del settore suggeriscono queste semplici mosse. Si prende una matita o una penna, la si appoggia sul naso, tenendola in verticale. Con un’altra penna o matita si evidenziano alcuni segni in corrispondenza dell’estremità del raggio delineato idealmente: - un primo tratto andrà dal centro della narice all’attaccatura della peluria, sopra il setto nasale; - un secondo comincia dal centro del naso e termina nella parte più alta dell’arcata sopraccigliare; - un terzo e ultimo, inizia dalla fine della narice e finisce nell’angolatura più esterna dell’arcata. Si segue questo procedimento sia sulla parte sinistra sia su quella destra del proprio volto. Quando si usano pinzette, cerette – ma non per le pelli sensibili e delicate – o ancora, per le mani più abili, il filo arabo, occorre rispettare i punti tracciati.

Errori da evitare

Attenzione alle sopracciglia troppo sottili, come quelle che andavano molto di moda negli anni Novanta e Duemila. A parte che non evidenziano bene gli occhi, con il passare del tempo e gli inevitabili segni dell’invecchiamento cutaneo tendono a evidenziare la caduta fisiologica delle palpebre. Non “svuotate” troppo la parte inferiore della peluria nell’arcata sopraccigliare, né accorciatela eccessivamente. Se usate matite, mascara o tinture ad hoc, evitate colori troppo scuri.

Trend 2023

La parola d’ordine, per quel che riguarda la cura e lo styling delle sopracciglia nel 2023, è massima libertà. In linea con l’anno precedente, uomini e donne a qualunque età devono sentirsi liberi di scegliere gli effetti che preferiscono. Tuttavia è possibile individuare anche quest’anno alcune tendenze principali.

Naturali

Portare le sopracciglia “al naturale”, poco definite e, al limite, pettinate verso l’alto permette di avere un’immagine fresca, pulita e poco costruita. In realtà, però, dietro questo risultato c’è tanto lavoro di cura e precisione. Gli alleati, oltre a un uso moderato della pinzetta, sono cere modellanti o gel trasparenti specifici per questa zona.

Come piume

Se si guarda alla Generazione Zeta e alle visualizzazioni dei tutorial o altri contenuti su TikTok, a spopolare è il cosiddetto “effetto fluffy”, che permette di avere le sopracciglia simili a quelle che si otterrebbero con la laminazione, quindi piene e definite, in primo piano, ma senza appesantire lo sguardo.

Attenzione alla decolorazione

Oltre alle sopracciglia ultra-sottili, un’altra “operazione nostalgia” che sta venendo fuori e che ripesca nelle mode degli anni Duemila è quella delle sopracciglia decolorate. Bisogna affidarsi a esperti del settore, anche perché la decolorazione di questa delicata zona del viso potrebbe alterare i lineamenti del volto e gli equilibri.

Trattamenti

Come i capelli e il resto della peluria del corpo, anche le sopracciglia sono composte soprattutto da cheratina, che tende a diminuire nei passaggi stagionali e nel tempo. A parte le tinte, che hanno un effetto rimpolpante e rinforzante, si possono applicare sieri e oli naturali, come quello di ricino, con effetto rinvigorente.