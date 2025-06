La Bce taglia ancora i tassi del 25%. Giù anche l’inflazione: bene per mutui e prestiti

Roma, 5 giorno 2025 – La Bce ha tagliato i tassi di interesse di un altro 25%. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha infatti deciso di tagliare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. Si tratta dell'ottavo taglio consecutivo applicato da giugno 2024. Il tasso sui depositi scenderà quindi al 2 per cento (, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15 per cento e quello relativo ai prestiti marginali al 2,4 per cento.

L’inflazione

La Bce ha rivisto al ribasso di 0,3 punti percentuali, rispetto alle previsioni di marzo, le stime sull'inflazione che nel 2025 è ora prevista al 2%. “Nello scenario di base delle nuove proiezioni degli esperti dell'Eurosistema, l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,0% nel 2025, all'1,6% nel 2026 e al 2,0% nel 2027. Le revisioni al ribasso rispetto alle proiezioni di marzo, di 0,3 punti percentuali per il 2025 e il 2026, riflettono principalmente le ipotesi di prezzi dell'energia inferiori e di un rafforzamento dell'euro”, lo scrive la Bce nel comunicato al termine del consiglio direttivo.

La risposta delle Borse

Borse europee in territorio positivo dopo l'ottavo taglio del costo del denaro da parte della Bce che, con una decisione ampiamente attesa, ha portato il tasso sui depositi al 2%. A Milano il Ftse Mib avanza dello 0,34%, più tonica Francoforte +0,5%. Bene anche Parigi, Amsterdam e Madrid tutte in zona 0,3% mentre Londra guadagna lo 0,24%.

Calano le stime del Pil dell’Eurozona

La Bce ha limato le previsioni di crescita economica dell'area euro per il prossimo anno. Ora indica più 0,9% del Pil nel 2025, più 1,1% nel 2026 e più 1,3% nel 2027. Lo scorso marzo i tecnici dell'istituzione prevedevano una espansione allo 0,9% per il 2025, all’1,2% per il 2026 e all’1,3% per il 2027.