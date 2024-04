Solidarietà e diritti. Accendiamo una Luce!

La toccante testimonianza di Sophie Kinsella, la scrittrice britannica che ha annunciato di essersi già operata per un cancro al cervello e che adesso si sta sottoponendo alla chemioterapia. "Grazie alla mia famiglia, agli amici, ai medici e anche al sostegno dei miei lettori che non mi ha fatto sentire sola". Non è la sola storia di donne che lottano anche contro i pregiudizi della nostra società. Questa e molte altre notizie sul nostro portale dedicato a diversità e inclusione luce.lanazione.it