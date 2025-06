Miami, tartaruga diventa per la prima volta papà a 135 anni

Auguri doppi il 15 giugno allo zoo di Miami per Goliath, un arzillo maschio di tartaruga gigante delle Galapagos dal peso di 237 kg: ha compiuto 135 anni e ha anche festeggiato per la prima volta la “festa del papà” (che negli Usa si celebra appunto la terza domenica di questo mese), dal momento che lo scorso 4 giugno si è schiuso l’uovo contenente il suo primogenito dopo 128 giorni di incubazione.

Un evento da record

Lo zoo ha subito fatto ufficiale richiesta per inserire Goliath nel Guinnes dei Primati come "il neo-padre più anziano della storia" (diventandolo per l’esattezza a 134 anni), ma per la struttura di Miami si tratta comunque già di un evento storico, perché è la prima volta in assoluto che vi nasce un piccolo di tartaruga delle Galapagos.

Secondo i documenti ufficiali, Goliath è venuto invece alla luce sull'isola di Santa Cruz (la più abitata dell’arcipelago delle Galapagos) il 15 giugno 1890 ed è arrivato allo zoo del Bronx di New York il 23 luglio 1929 per poi essere trasferito il 30 luglio 1981 allo zoo di Miami, dove in precedenza si era già accoppiato con diverse femmine ma senza generare una prole. Cosa che è invece ora riuscita con Sweet Pea, una tartaruga del Crandon Park Zoo di Key Biscayne, in Florida, di età compresa tra gli 85 e i 100 anni.

Una volta rimosso dall’incubatrice, il figlio di Goliath e Swett Pea è stato messo in un recinto e si sta dimostrando molto attivo e pieno di energia. Come avviene in natura, in cui i piccoli sono indipendenti non appena escono dall’uovo, non ha avuto alcun contatto con i suoi centenari genitori.

Una specie in lotta contro l’estinzione

Le tartarughe giganti delle Galapagos (Chelonoidis nigra) sono le più grandi sulla Terra: possono arrivare a pesare 400 kg per quasi due metri di lunghezza. Si trovano in natura esclusivamente nell’omonimo arcipelago ecuadoriano, in habitat che spaziano da zone aride a foreste umide, e hanno una vita media di 150 anni.

La maturità sessuale arriva intorno ai 20 anni e le femmine depongono da 2 a 19 uova l’anno, spesso in buche sabbiose, con un periodo di gestazione che dura 4-5 mesi. Questa lentezza riproduttiva, unita a problemi di invasione dell’habitat e alla caccia, hanno portato in passato le tartarughe giganti delle Galapagos sull’orlo dell’estinzione: programmi di conservazione stanno oggi aiutando una lenta ripresa della popolazione, stimata oggi intorno ai 15.000 esemplari.