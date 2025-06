Pagelle Isola dei Famosi: Mirko Frezza e Mario Adinolfi hanno stancato, date una poltrona a Selvaggia Lucarelli

Le pagelle della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2025, quella andata in onda lunedì 16 giugno. Una puntata prevedibilmente noiosa, vista la necessità di avere contenuti per due puntate a settimana molto ravvicinate: il lunedì e il mercoledì sera. Ecco spiegato il motivo dell’enorme spazio dedicato da autori e produzione alle visite dai parenti ai naufraghi.

Mirko Frezza nella settima puntata dell'Isola dei Famosi 2025

Mirko Frezza: voto Pe’ e telecammere. Ormai il personaggio ha superato la persona: pensa di risultare simpatico e fa battute senza senso come “Adinolfi per la sua fisicità è normale che abbia due personalità”. Ah. Ah. Ah. No, non fai ridere, Mirko. “Mi moje lo fa solo per me, non ce tiene a sta’ in televisione. Devo per forza parlarle?”: sempre più gentile, simpatico, empatico. Che enorme imbarazzo. Soprattutto quando sceglie di non far parlare una delle sue figlie per far risparmiare il riso al gruppo. Ormai ha assunto il ruolo di “caciarone verace con difficoltà nella vita” sostenendo di essere l’unico autentico all’interno di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco, la speranza è che stia davvero recitando. Peccato che il suo personaggio non stia aggiungendo nulla a questo programma.

Selvaggia Lucarelli è tornata all'Isola dei Famosi

Selvaggia Lucarelli: voto Santa subito. “Mirko non fare il parac..o con me, ti smaschero in cinque secondi”. Solo io ci ho visto una suggestiva eco della celeberrima piazzata di Ilary Blasi a Fabrizio Corona al Grande Fratello? L’opinionista per una sera fa esattamente quello per cui è stata chiamata: ne ha per tutti. Brava Selvaggia, te ne prego rimani ogni puntata: “Mario sei un passivo aggressivo. Dove è finita la tua personalità polemica? Si è spiaggiata?”. Si è fatta ricordare più Selvaggia Lucarelli nei primi due minuti che l’inviato (eh?) Pierpaolo Pretelli e tre quarti dei concorrenti sino a questo punto dell’Isola dei Famosi.

Mario Adinolfi: voto Tutto questo è noia. Non è più polemico, perché ha capito che le sue sparate funzionano sui social network visto che nessuno può affrontarlo personalmente. Adesso si arroga il ruolo di grande saggio e lo fa a colpi di un velato e quasi mai esplicito “Io sono io e voi non siete un ca…”. Peccato che tutto questo suo essere alternativo lo abbia portato soltanto a frequentare la spiaggia di un surviving game. Continuo a chiedermi l’utilità della sua presenza all’Isola dei Famosi, ma temo che la risposta non arriverà mai. Una risposta convincente, intendo.

Loredana Cannata e Jey Lillo: voto Comodini, anzi cocchi. Il secondo molto più rispetto alla prima, visto che lei perlomeno crea discussioni, si trova in mezzo ai dibattiti, suscita polemiche. Jey Lillo potrebbe tranquillamente far parte della vegetazione.

Omar Fantini nella settima puntata dell'Isola dei Famosi 2025

Omar Fantini: voto Niente, non ce la fanno. “Finalmente hai sbroccato, mamma mia”. Il povero Omar Fantini viene preso in giro dallo studio anche in questa puntata. Sembra che essere tranquilli e ragionevoli sia un disvalore. Ma da quando il trash è diventato così terribilmente favorevole alla maleducazione?