Isola dei Famosi stasera 16 giugno: chi può uscire, il ritorno a sorpresa e quando sarà la finale

L’Isola di Famosi oltre il giro di boa: con quella di stasera, lunedì 16 giugno, mancano sei puntate alla finale di questa edizione del surviving game condotto da Veronica Gentili. La finale è stata fissata ormai ufficialmente per mercoledì 2 luglio. Ovvero tra circa tre settimane. Le perplessità riguardano soprattutto la densità di contenuti necessaria per riempire ben cinque puntate: ogni settimana il lunedì e il mercoledì. La finale, infatti, sarà una serata a se stante, ma le altre cinque puntate dovranno avere delle dinamiche di cui parlare. E sino a questo punto non si è visto granché.

La conduttrice Veronica Gentili, l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli dovranno quindi darsi da fare per cercare di dare un po’ di ritmo a un programma che a oggi manca totalmente di questa caratteristica.

Chiara Balistreri, la sua permanenza all'Isola dei Famosi è in bilico

Cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 16 giugno? Una fra Teresanna Pugliese, Mirko Frezza e Chiara Balistreri. Mentre la prima ha una fanbase robusta e quindi non dovrebbe rischiare particolarmente, gli altri due sono in bilico. Ad essere eliminata - perlomeno secondo il televoto, giacché esiste anche questa settimana l’opzione dell’Ultima Spiaggia per continuare l’avventura quasi in solitaria - dovrebbe essere Chiara Balistreri. La quale è ormai da inizio programma al centro di diverse discussioni.

Nella puntata di oggi dell’Isola dei Famosi torna poi un volto che già era stato in studio anni fa: Selvaggia Lucarelli sarà opinionista per una sera. La speranza è che almeno la sua presenza contribuisca a far salire un po’ gli ascolti tv di una stagione che non si può di certo definire esaltante.

Teresanna Pugliese è fra i nominati dell'Isola dei Famosi

Chi potrebbe entrare nel novero dei nuovi nominati? Senza dubbio Loredana Cannata, che nella scorsa puntata era stata salvata dal leader Omar Fantini, poi Mirko Frezza e Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi. A sorpresa potrebbe essere inserito dal gruppo anche il nome di Cristina Plevani.