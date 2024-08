Il ritorno alla musica di Shawn Mendes

Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, Shawn Mendes è pronto a tornare con il nuovo album, ‘Shawn’, disponibile dal 18 ottobre 2024, anticipato dal singolo “Why Why Why” e dal brano “Isn't That Enough”, entrambi condivisi su tutte le piattaforme digitali già dal 9 agosto scorso.

Il ritorno di Shawn Mendes

Intitolato semplicemente con il suo nome di battesimo, il nuovo disco di Shawn Mendes si presenta al pubblico come il suo progetto più personale. Il quinto album in studio del cantautore multiplatino (tra i numeri, 23 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia) ha preso ispirazione e spunto dai suoi viaggi e dalle esperienze degli ultimi anni, dopo la cancellazione del suo tour del 2022. Il disco è descritto come il suo lavoro più intimo e onesto dal punto di vista musicale e ha lo scopo di guidare gli ascoltatori attraverso un profondo dialogo con se stessi in ogni canzone. Scritto e registrato nel corso di due anni, il progetto è stato realizzato in diversi luoghi, tra cui Nosara, in Costa Rica, il Clubhouse Studio di Rhinebeck, NY, il Bear Creek Studio nello Stato di Washington, il Darkhorse Recordings di Nashville e l'Electric Lady di New York. Insieme all’annuncio dell’album, il cantante ha voluto condividere un lungo messaggio sui social per presentare e anticipare il suo riavvicinamento alla musica dopo mesi non facili: "La musica può davvero essere una medicina. Due anni fa mi sentivo come se non avessi assolutamente idea di chi fossi. Un anno fa non potevo entrare in uno studio senza cadere nel panico più totale. Quindi, essere qui adesso con 12 bellissime canzoni finite mi sembra un dono. Onestamente ringrazio Dio per i miei amici e la mia famiglia. La vita può essere brutale, ma avere un piccolo gruppo di persone di cui ti fidi profondamente che ti accompagnano in questo percorso la rende molto migliore. Non ho idea di come avrei fatto a superare gli ultimi due anni, figuriamoci a fare un album senza di voi. Scott, Mike, Eddie, Andrew, Ziggy, Sylvie, Rachel, Brian, Prash, Sarah, Meghan, Connor, Tony, Aaliyah, mamma, papà, Jocelyne, H.O.M, Matty. A tutti i miei amici e alla mia famiglia, grazie per avermi amato così tanto. E a voi che siete stati così incredibilmente solidali, pazienti e affettuosi, grazie dal profondo del mio cuore. Spero davvero che questo album vi piaccia. Lo spero davvero. Spero che vi faccia sentire caldi e vicini alla terra come fa con me”. Nel luglio 2022 la spiegazione legata alla decisione di annullare il suo tour per prendersi cura della sua salute mentale: “Dopo aver parlato di più con il mio gruppo di lavoro e aver lavorato con un incredibile gruppo di professionisti della salute, è diventato più evidente che io abbia bisogno di prendermi del tempo che non mi sono mai preso personalmente, per radicarmi e tornare più forte. Purtroppo sono costretto a cancellare il resto delle date del tour in Nord America e nel Regno Unito/Europa. Ci speravamo di poter riprendere con il resto delle tappe dopo un po’ di tempo, ma in questo momento devo mettere la mia salute come prima priorità”. E adesso, dopo due anni, l’atteso ritorno sulle scene musicali.