Arriva ‘Maschi Veri’, la nuova serie italiana Netflix

Arriverà su Netflix a partire dal prossimo 21 maggio ‘Maschi Veri’, la serie tv made in Italy liberamente ispirata alla produzione spagnola ‘Machos Alfa’. I protagonisti sono quattro amici quarantenni, alle prese con problemi di coppia e con i loro pregiudizi sulle differenze tra uomini e donne nella società.

‘Maschi Veri’, la trama

Cosa vuol dire essere un maschio vero? Sentirsi sicuro di sé e avere ogni cosa sotto controllo? Forse no, anzi. I ‘Maschi Veri’ sono quelli capaci di mettersi in discussione.

È da questo presupposto che partono le avventure di Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, quattro amici che gravitano attorno ai quarant’anni e che si interrogano sul presente che gli sta cambiando attorno.

In una società che prova a virare verso la parità sociale e di genere, i quattro sono infatti costretti (per fortuna!) a rivedere il loro status di maschi alfa. Non solo: devono riconsiderare il loro ruolo all’interno delle coppie di cui fanno parte e – più in generale – riscoprire qual è il posto che vogliono occupare nel mondo, senza mai perdere di vista loro stessi.

Dove e quando vedere lo show

Gli otto episodi che compongono la miniserie diretta da Matteo Oleotto e Letizia Lamartire saranno disponibili su Netflix a partire da mercoledì 21 maggio.

Lo show promette di essere divertente e irriverente ma anche di fornire spunti importanti per il dibattito sull’attualità.

Il cast di ‘Maschi Veri’

I protagonisti di ‘Maschi Veri’ hanno i volti di: Maurizio Lastrico (Mattia), Matteo Martari (Massimo), Francesco Montanari (Riccardo) e Pietro Sermonti (Luigi). Del cast fanno parte anche Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, Corrado Fortuna e Nicole Grimaudo.

La serie è una produzione Groenlandia (società del gruppo Banijay), prodotta da Matteo Rovere e scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti.