Shakira-Piqué, è rottura: colpa di un tradimento

Shakira e Gerard Piqué

Barcellona, 2 giugno 2022 - Ormai ci sono pochi dubbi: è crisi fra Shakira e Gerard Piqué. Stando a quanto riporta El Periodico a causare la rottura ci sarebbe un tradimento del difensore del Barcellona. "La cantante l'ha beccato con un'altra e stanno per separarsi", si legge sulle pagine del giornale spagnolo che cita la giornalista di gossip Laura Fa. Da qualche settimana il capitano blaugrana sarebbe tornato a vivere nel suo vecchio appartamento in via Muntaner, a Barcellona, facendo vita da single. Si vocifera di notti brave: Piqué sarebbe stato visto in due night club della capitale catalana, "accompagnato da donne diverse".

Gerard Piqué dopo la rottura con Shakira (e l'addio al calcio): "Sono un padre felice"

L'"altra" di Piqué ha un nome e un volto (noti a Shakira) e non sarebbe solo il flirt di una sera. Si tratta di una studentessa, dicono i tabloid spagnoli, "una giovane bionda sui 20 anni, che lavora come hostess di eventi”, per la quale il calciatore avrebbe perso la testa.

Della bufera in casa Piqué era trapelato qualche indizio social. Da tempo la coppia non pubblicava foto insieme. Ultimamente la star colombiana è stata due volte in vacanza a Ibiza con i figli Milan e Sasha. Del compagno neanche l'ombra. C'è anche chi fa notare come la sua ultima canzone Te Felicito parli di un uomo "a due facce", per cui " ho pianto tanto", e di una "ferita" che mi "ha aperto gli occhi". Solo suggestione o sta parlando proprio del giocatore?

Shakira e Piqué si sono conosciuti nel 2010 in Sudafrica, quando il calciatore spagnolo ha preso parte alla realizzazione del video dell'inno ufficiale dei Mondiali di calcio, Waka Waka (This Time for Africa), interpretato proprio dalla cantautrice. Nel 2011 è iniziata la relazione. Due anni dopo è nato il primo figlio, Milan, nel 2015 il secondogenito Sasha.