Le serie e i film coreani che non puoi perderti

I migliori film e serie coreane (Foto "Avvocata Woo" - Sito Ufficiale Netflix)

Da qualche anno i film coreani stanno avendo un grande successo. Almeno da quando, il 9 febbraio 2020, il film “Parasite” di Bong Joon-ho è entrato nella storia come prima pellicola non anglofona a vincere il premio Oscar per il miglior film. Serie e film coreani – dal melodramma alla commedia romantica, passando per i thriller – sono sempre più ricercati e visti dal pubblico e apprezzati dalla critica. Vuoi qualche suggerimento? Prima di passare in rassegna i principali film coreani, partiamo da alcune delle serie coreane più conosciute e assolutamente da recuperare, se non si sono ancora viste. Squid Game Il K-drama più famoso al mondo è “Squid Game”, che ha debuttato nel 2021 su Netflix In poco tempo la serie coreana è diventata talmente popolare da essere analizzata e studiata come fenomeno sociale e di costume. La seconda stagione potrebbe essere pronta entro la fine del 2023 o all'inizio del 2024. Che piega prenderanno le cose per i partecipanti al gioco letale? Avvocata Woo Racconta di un’avvocatessa, interpretata da Woo Young-woo, affetta da un disturbo dello spettro dell'autismo e alle prese coi casi e gli eventi dello studio legale dove è assunta. Arrivata in streaming nella...