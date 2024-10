Sempre più Luce!. L’intelligenza artificiale: orizzonte di inclusione

La rivoluzione non può attendere: l’intelligenza artificiale è già tra noi, e sta a noi capire come istruirla e guidarla perché diventi davvero uno strumento di inclusione. L’IA e il suo rapporto con le questioni sociali, è il tema centrale del quarto Festival di Luce!, sabato a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a partire dalle 10. Un focus particolare sarà dedicato a come le nuove tecnologie possono favorire la cooperazione sociale e la tutela dei più fragili, il supporto alle persone con disabilità e la parità di genere, la sostenibilità ambientale e quella economica.

Insomma l’IA può cambiare le nostre vite o lo sta già facendo? E con quali rischi? Quello di sabato a Palazzo Vecchio sarà un dialogo aperto a tante voci, per trovare insieme le risposte necessarie a vivere al meglio, da attori protagonisti (e non come passivi fruitori dei dispositivi e delle macchine) il presente e il futuro che ci aspetta. A dialogare con la padrona di casa, Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, e con Monica Peruzzi, journalist & reporter Sky Tg24 e vicepresidente di Imagine Foundation, numerosi ospiti di spicco, pronti a confrontarsi e a offrire al pubblico una giornata ricca di incontri e riflessioni.

Tra questi personalità di vari settori, dal compositore Giovanni Allevi al segretario della Cgil Maurizio Landini, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al poeta e content creator Davide Avolio. Dal mondo social in chiave culturale arrivano anche Pietro Morello, musicista, operatore umanitario e creator; Enrico Galiano, professore e scrittore; Gianluca Gazzoli, podcaster, conduttore radio e tv e creator; Valerio Mammone, editor in chief ScuolaZoo.

Spazio alle donne con la conduttrice tv Caterina Balivo, Dianora Bardi, presidente dell’associazione Centro Studi ImparaDigitale, la fisica e narratrice di meccanica quantistica Gabriella Greison e l’atleta paralimpica Valentina Petrillo.

Ruolo di primo piano alla scuola e all’università, con Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Ernesto Pellecchia, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione Università Cattolica di Milano, e Mara Tanelli, docente del Politecnico di Milano e delegata della rettrice a Diversità e inclusione.

Poteva poi mancare la musica? Settore in cui l’IA sta avendo già i primi riscontri importanti, sia in termini di creatività che di produzione: ci saranno i Santi Francesi, le cantautrici Noemi e Gaia, e il produttore Michele Canova.

Un momento centrale dell’evento sarà anche il Premio Luce! Startup Inclusiva, alla seconda edizione, per celebrare startup innovative impegnate nel miglioramenti della vita di tutte le persone.

Siete pronti a entrare nel futuro? Noi proveremo a darvi le chiavi giuste per farlo.