Screening in azienda per prevenire il tumore al seno

Il benessere dei lavoratori continua a essere uno dei valori principali di Gruppo Mastrotto: l’ultima iniziativa è un invito rivolto a tutte le dipendenti a eseguire esami gratuiti per la prevenzione del tumore al seno, una tipologia tra le più temibili e frequenti che ogni anno viene diagnosticato in Italia a circa 50mila donne. Come spesso accade, la prevenzione è la misura più efficace per vincere la battaglia, perché la probabilità di guarire è direttamente correlata alla precocità della diagnosi.

Martedì e mercoledì socrsi (ci sarà poi una seconda sessione a marzo 2024) le oltre trecento lavoratrici delle sedi di Arzignano e Chiampo hanno potuto effettuare una mammografia e un’ecografia direttamente all’interno degli spazi aziendali, dove è stata allestita una clinica mobile dotata di strumenti all’avanguardia tra cui un mammografo digitale, un ecografo portatile, una workstation di refertazione e i necessari strumenti di teleradiologia. L’iniziativa è stata organizzata attraverso il supporto e le strutture di WelfareCare - Società Benefit, che promuove la prevenzione dei tumori femminili sul territorio nazionale grazie al sostegno di aziende e imprenditori sensibili al tema.

"Questo progetto arricchisce il nostro programma di welfare – dice la presidente Chiara Mastrotto (nella foto) – che è parte di una visione più ampia che portiamo avanti da anni. Il fine ultimo è il raggiungimento di una sostenibilità aziendale che non sia solo ambientale ed economica, ma anche sociale. Crediamo che le aziende possano e debbano fare molto per creare le condizioni per un mondo migliore per i dipendenti e i loro figli".