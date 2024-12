Google: le ricerche degli italiani nel 2024. Angelina Mango e Jasmine Paolini in vetta

Roma, 10 dicembre 2024 - Tempo di classifiche e bilanci per le piattaforme e i motori di ricerca. Così se Spotify propone ai suoi utenti il Wrapped 2024, ossia il riassunto degli ascolti dell'anno, Google svela quali sono state le parole, gli eventi e i personaggi più ricercati in Italia nel corso dgli ultimi 12 mesi. Si passa così da Angelina Mango e Israele all'addio a Sandra Milo, Totò Schillaci e Alain Delon. Senza dimenticare la guerra in Medio Oriente, Donald Trump, Jasmine Paolini. Ovviamente non mancano le domande: da "cosa significa... dissing, intersessuale, stop al genocidio" ai perché "l'Iran attacca Israele" o "si morde la medaglia" come visto fare decine di volte alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Parigi. E proprio i Giochi hanno stimolato l'interesse per la ginnastica artistica, il nuoto artistico, la vela, l'arrampicata sportiva combinata e il surf. Ecco dunque, in sintesi, quali sono state le ricerche degli italiani in questo 2024.