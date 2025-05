‘La riserva’ è il nuovo sconvolgente nordic drama su Netflix

Roma, 15 maggio 2025 – Netflix lancia oggi la miniserie danese ‘La Riserva – Secrets We Keep’, un intenso thriller psicologico ambientato nei quartieri più esclusivi di Copenaghen. Un nordic drama composto da sei episodi (di 40 minuti circa ciascuno) che esplora i lati oscuri e le dinamiche di potere nascoste dietro le facciate perfette della borghesia danese con lo stile, i colori e le ambientazioni che abbiamo imparato a conoscere in altre serie di questo tipo, specie svedesi come ‘The Bridge’ e ‘La prova’.

La trama de ‘La riserva’

La vicenda prende il via con la sparizione di Ruby, una ragazza alla pari filippina che lavora presso una famiglia dell’alta borghesia danese. Il caso viene inizialmente ignorato ma Cecilie, una residente del quartiere, decide di far luce sull’accaduto. E le sue ricerche la porteranno a scoprire verità scomode e lati oscuri del contesto benestante in cui vive. La serie mette in luce temi delicati come la marginalizzazione dei lavoratori domestici, il perbenismo delle classi agiate e le tensioni etniche, offrendo uno sguardo critico sulla società contemporanea. Forse questo è l’aspetto più interessante: perché questa serie mette in luce come le apparenze possano nascondere realtà opache e come la ricerca della verità possa portare a doversi confrontarsi con le proprie convinzioni e riconsiderare le proprie relazioni personali, in parte come aveva già fatto in passato una produzione britannica di grande successo come ‘Broadchurch’ grazie anche alla splendida interpretazione di David Tennant.

Il cast della serie

La serie è stata realizzata da Ingeborg Topsøe e rappresenta un perfetto esempio di "noir nordico", dove la suspence e il dramma psicologico prevalgono sull’azione e dove non manca anche una forte critica sociale. Il cast è guidato da Marie Bach Hansen nel ruolo di Cecilie, affiancata da Excel Busano in quello di Angel e Danica Curcic nel ruolo di Katarina. La sua combinazione di mistero, critica sociale e interpretazioni intense la rende una delle novità più interessanti su Netflix in questo periodo.