Da Angelo dei Ricchi e Poveri alla bestemmia in diretta: tutte le gaffe dei Capodanni Rai

Roma, 1 gennaio 2025 - Per milioni di italiani l'anno nuovo comincia in Rai: ormai dal 2003 l'emittente di Stato intrattiene i suoi spettatori con il format 'L'anno che verrà', titolo dalla celebre canzone di Lucio Dalla. Dopo un'iniziale 'sede fissa' a Rimini, la location ha cominciato a cambiare di anno in anno, da Nord a Sud. Molti gli ospiti che si esibiscono, tra le star emerse nei dodici mesi precedenti e le vecchie glorie riaffermatesi nel corso dell'anno.

Ma 'L'anno che verrà' è noto anche per qualcos'altro. I vari conduttori che si sono avvicendati - Amadeus, Carlo Conti e Marco Liorni sono per citare gli ultimi tre - hanno spesso avuto a che fare con gaffe e problemi tecnici. Sebbene non abbiano scalfito il successo della trasmissione, sono diventati dei veri e propri meme che hanno allietato il primo dell'anno degli italiani. Ecco alcuni dei momenti più assurdi delle ultime edizioni.