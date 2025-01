Parolaccia in diretta al Capodanno Rai, chi è stato e cosa ha detto

Reggio Calabria, 1 gennaio 2025 – Chi dice parolacce a Capodanno, le dice tutto l’anno? Inizio 2025 con polemica per la Rai, anche se, va riconosciuto, il servizio pubblico e tutti i suoi protagonisti non c’entrano nulla. Quasi tutti.

Andiamo con ordine e ricostruiamo l’accaduto. Su Raiuno stava andando in onda ‘L’anno che verrà’ da Reggio Calabria. Lo show condotto da Marco Liorni stava facendo da contraltare a quello presentato su Canale 5 da Federica Panicucci. Tutto bene, come ogni anno ci si stava preparando al countdown - ricordiamo che per la Rai il saluto al nuovo anno è sempre ricco di insidie, basti pensare ad Amadeus che trascina via Annalisa in piena esibizione perché erano stati calcolati male i tempi e la canzone avrebbe coperto il countdown verso la mezzanotte -, quando ecco che dal nulla si sente un nitido “Teste di c…o”.

Eccola lì, la polemica di Capodanno. Subito sui social chi non era impegnato a festeggiare in locali, piazze e luoghi di aggregazione mondani, ma lo stava facendo davanti alla tv ha stigmatizzato l’accaduto.

"Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l'ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente" si è poi affrettato ad affermare Marco Liorni, cercando di mettere una pezza al patatrac.

Chi è stato a pronunciare la parolaccia di fine anno? Le immagini “inchiodano” il colpevole: Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri si trovava di fianco al conduttore e si stava lamentando del fatto che l’audio del suo microfono fosse chiuso. Quello del suo sì, non quello di Liorni. Che ha catturato il suo sproloquio di San Silvestro mettendo in imbarazzo azienda, conduttore e tutti quelli che stavano lavorando in quel momento. E che forse quel microfono avevano fatto bene a lasciarlo chiuso.