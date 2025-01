Morta Jocelyn Wildenstein: l'icona della bellezza trasformata in "donna gatto"

Jocelyn Wildenstein, conosciuta in tutto il mondo come la "donna gatto", è morta all'età di 79 anni a Parigi a causa di un'embolia polmonare. La sua vita è stata caratterizzata da una continua ricerca di bellezza e da un'ossessione per la chirurgia estetica, che l'ha portata a sottoporsi a innumerevoli interventi per assomigliare a un felino, in particolare a una lince, il gatto preferito del suo ex marito Alec Wildenstein.

Nata il 5 agosto 1940 in Svizzera, Jocelyn ha sempre avuto un forte desiderio di appartenere al jet set e di vivere una vita di eccessi. Dopo aver incontrato Alec, un collezionista d'arte miliardario, nel 1977, la sua vita ha preso una piega drammatica. Il matrimonio con Alec sembrava inizialmente perfetto, ma col passare del tempo, le tensioni sono aumentate, spingendo Jocelyn a ricorrere alla chirurgia per cercare di riconquistare l'attenzione del marito. I suoi interventi hanno incluso lifting facciali, innesti e modifiche agli occhi che le conferivano un aspetto sempre più felino. Questo percorso l'ha portata a subire oltre trenta operazioni nel tentativo di adattarsi all'immagine ideale che aveva in mente. Tuttavia, ogni tentativo sembrava allontanarla ulteriormente dal suo obiettivo e dal suo matrimonio.

Jocelyne Wildenstein ha trasformato fisicamente il suo visto innumerevoli volte volendo assomigliare a un felino

Il divorzio da Alec, avvenuto dopo anni di conflitti e tradimenti da parte del marito, ha segnato una nuova fase della sua vita. Nonostante le ingenti somme ricevute come parte dell'accordo di divorzio, Jocelyn ha dissipato gran parte della sua fortuna in pochi anni. Negli ultimi anni della sua vita, è stata legata al designer Lloyd Klein; la loro relazione è stata segnata da alti e bassi, inclusi eventi controversi come un arresto per aggressione. La morte di Jocelyn lascia un vuoto nel mondo delle celebrità e nella cultura popolare, dove la sua figura rimarrà per sempre associata alla ricerca della bellezza a qualsiasi costo e alle conseguenze estreme della chirurgia estetica. Il suo partner ha descritto la sua scomparsa come la perdita di un'icona, sottolineando l'impatto che ha avuto su chi l'ha conosciuta e su chi ha seguito la sua storia.