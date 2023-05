Sparite le donazioni per Sarah Ferguson. “Per la Puglia una figuraccia mondiale”

Bari, 13 maggio 2023 – In ballo ci sono diecimila euro, la cifra promessa a Sarah Ferguson da destinare – grazie alla raccolta fondi dello scorso anno in Puglia in occasione dei Magna Grecia Awards in cui era ospite d’onore – alla sua organizzazione no profit ‘Children in Crisis’ che dal 1993 aiuta nel mondo i bambini che non ce la fanno a sopravvivere. Ma alla ex moglie del principe Andrea ed ex nuora della regina Elisabetta – che già ha dovuto digerire il mancato invito all’incoronazione dell’ex cognato Carlo III – in questo periodo molte cose vanno storte. Di quella somma promessa manco l’ombra e addirittura a quasi un anno di distanza gli organizzatori del premio non hanno ancora pagato i rimborsi aerei anch’essi promessi: quei biglietti anticipati da Sarah per sé e il suo staff sarebbero stati poca cosa, ma il tradimento ai bambini ha suonato peggio nella mente dell’ex ‘rossa di corte’, da noi famosa soprattutto per la focosa e travolgente storia d’amore con il nobile toscano Gaddo della Gherardesca, discendente del conte Ugolino.

Da Londra Sarah attraverso il suo staff ha cominciato a tempestare Fabio Salvatore, il regista e scrittore pugliese che ha creato il premio nel 1996, ma ancora non ci sono state risposte. Questo silenzio ha mandato su tutte le furie quella che è stata la principale artefice dell’arrivo al teatro Kursaal Santalucia di Bari della duchessa di York ex Altezza Reale, la cara amica Nancy Dell’Olio, avvocatessa, celebrity internazionale, comunicatrice e anch’essa ben nota al pubblico per la lunga relazione con l’allenatore di calcio Sven Goran Erikson.

Ebbene, Nancy è ora l’Ambasciatrice pugliese nel mondo, colei la quale deve fare conoscere il nome della Regione di Bari e del Salento (e non solo) a tutte le latitudini. Lo sgarbo a Fergie lo commenta con una frase coincisa ma molto dura: una figuraccia mondiale. Non solo per la regione, il cui brand ha in mano, ma anche per se stessa che del premio si era fidata vista la lunga fila di crediti di cui gode: ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Puglia, Commissione Europea, Puglia Promozione, Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, Acquedotto Pugliese, Farmindustria e Coldiretti. Tutti buggerati? Per ora dalla Regione, intesa come istituzione, e dalle altre autorità, non trapela nulla e quindi la sfuriata della Dell’Olio se al momento è solitaria rischia di diventare un vero e proprio temporale.

Sarah, che ama l’Italia, ci è rimasta molto male. Anche perché per averla a fianco a tavola, nell’evento glamour in un noto locale susseguente alla consegna del premio, ogni commensale doveva sganciare diverse centinaia di euro. E anche per il nome dei premiati dello scorso anno, non certo carneadi: fra gli altri l’ambasciatore Giovanni Castellaneta, il superpoliziotto ed ex sottosegretario di Stato Franco Gabrielli, la giornalista Franca Leosini, il conduttore tv Piero Chiambretti, l’attore Alessio Boni e via dicendo. Ma per ora chi ci ha veramente rimesso sono i poveri ‘Bambini in Crisi’. Una figuraccia non solo mondiale ma anche sociale.