Sanremo 2024, in arrivo i primi nomi dei cantanti

Mancano meno di tre mesi al Festival di Sanremo 2024, quello che con tutta probabilità sarà l'ultimo della gestione Amadeus, e il conto alla rovescia per conoscere i nomi dei cantanti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston è già partito. Manca sempre meno, infatti, al momento nel quale il conduttore e direttore artistico rivelerà la lista dei partecipanti alla gara.

I nomi dei Big in gara sono top secret fino all'annuncio dello stesso Amadeus, che da regolamento potrà rivelarli a partire dal primo dicembre. La sede dovrebbe essere quella ormai consueta, ovvero il Tg1, dove avvengono gli annunci ufficiali. Non è escluso, però, che Amadeus possa proclamare l'elenco dei concorrenti anche all'interno di 'Viva Rai2!', il programma dell'amico Fiorello nel quale ha già annunciato che super ospite e co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024 sarà Marco Mengoni.

Se però i Big sarà necessario pazientare fino a inizio dicembre, per la categoria dei Giovani bisognerà attendere fino al 19 dicembre. Quando andrà in onda in diretta la serata nella quale saranno proclamati i tre vincitori di Sanremo Giovani. Intanto però oggi Amadeus ha annunciato l'avvio delle audizioni: “Pronti per le audizioni” ha scritto in una story su Instagram.

Sono 49 gli artisti che hanno passato la selezione e che quindi partecipano alle Audizioni. Tra questi ci sono anche nomi già noti come Beatrice Quinta e i Santi Francesi di X Factor, Alex Wise e Tancredi di Amici, Clara, Chiamamifaro e Asteria. Da questo gruppo entro breve saranno comunicati i nomi di chi passa alla fase successiva e rimane quindi in gara per la finale del 19 dicembre.