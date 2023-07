Amici, novità e conferme: quando inizia la nuova stagione e chi ci sarà

Amici 22 si è concluso da pochi mesi - il vincitore assoluto è stato il ballerino Mattia Zenzola, trionfatrice nel circuito di canto è invece stata Angelina Mango -, ma già la macchina organizzativa targata Fascino e, quindi, Maria De Filippi per la prossima edizione è già in moto. I programmi di Maria De Filippi sono caratterizzati dal fatto che nulla è mai lasciato al caso e, quindi, è necessaria una programmazione maniacale che tenga in debito conto tutti i dettagli. Anche perché, è bene ricordarlo, un talent show che ogni anno riscuote un successo così granitico in termini di audience, share e coinvolgimento sui social network non si costruisce di certo in poco tempo.

Ecco quindi che già emergono i primi dettagli sulla prossima stagione di Amici. Quando comincia? La data di inizio del talent show condotto da Maria De Filippi è ogni anno molto simile e anche questa volta non si discosta dal periodo tradizionale: la prima puntata dovrebbe essere collocata nel pomeriggio di domenica 17 settembre.

Se i nomi degli allievi sono ancora top secret - anche perché al vaglio delle giurie durante i casting -, alcune certezze filtrano per quanto riguarda gli insegnanti. Confermata Lorella Cuccarini. La stessa ballerina e showgirl ha dichiarato che molto probabilmente il suo ruolo rimarrà quello dell'insegnante di canto. Dovrebbe invece prendere altre vie, forse in direzione Festival di Sanremo, Arisa. La cantante ha spiegato di avere intenzione di concentrarsi maggiormente sulla parte musicale nei prossimi mesi.

Non farà parte dell'edizione 2023-2024 di Amici probabilmente anche Raimondo Todaro. Ancora non è chiaro il futuro del ballerino e coreografo all'interno del talent show, ma sembra che la sua strada e quella di Amici siano destinate a dividersi.

Confermatissimi invece il blocco Rudy Zerbi-Alessandra Celentano (“i più belli della tele” per citare un loro refrain del Serale) ed Emanuel Lo.