Roberto Bolle, quanto guadagna un ballerino étoile?

Roma, 10 febbraio 2024 - Quando Ama chiama, anche l’étoile risponde. Ospite all’ultima puntata di Sanremo 2024, stasera, sarà tra gli altri Roberto Bolle, primo ballerino della Scala di Milano e star mondiale del ballo. Ambasciatore della danza, dalla classica alla contemporanea, Bolle non ha saputo dire di no all’invito di Amadeus, per cui si è detto particolarmente emozionato. “Non ho dormito nulla - ha spiegato il ballerino, reduce da una serata alla alla Royal Opera House dedicata ai 25 anni della sua carriera nella compagnia - ma non potevo mancare questo appuntamento con il palcoscenico più popolare, conosciuto anche in tutto il mondo”. Ma quanto guadagna un étoile dell’opera?

Quanto guadagna Roberto Bolle Difficile stimare il suo patrimonio, considerando che non ci sono testimonianze certe. Tuttavia, come riporta QuiFinanza, una vecchia intervista dell’étoile racconta che, a soli 23 anni, il ballerino sembrava percepire al tempo 2 milioni e 300 mila lire dal Teatro alla Scala di Milano. Secondo le stesse indiscrezioni, considerando anche gli impegni televisivi, gli sponsor e gli spot pubblicitari, il ballerino potrebbe avere oggi un patrimonio di circa 5 milioni di dollari. Ma si tratta soltanto di speculazioni.

Qual è lo stipendio nel corpo di ballo Lo stipendio dei ballerini dipende dalle compagnie per cui si lavora e soprattutto il grado raggiunto. In un vecchio articolo de Il Giornale, ad esempio, si osserva come un ballerino di fila alla Scala può guadagnare fino a 2000 euro al mese in busta paga. Un primo ballerino, invece, può arrivare fino a 2800 euro. In generale, si stima che lo stipendio medio di un ballerino in un corpo di ballo vada da 1000 fino a 4000 mila euro (sponsor, pubblicità e lavori televisivi extra esclusi). Un ballerino di étoile di fama mondiale come Roberto Bolle, che è contemporaneamente étoile alla Scala di Milano e principal dancer dell'American Ballet Theatre di New York, dunque, può guadagnare anche molto di più. Se consideriamo poi lo scatto di anzianità in percentuale, e Bolle è étoile alla Scala dal 2003, allora la busta paga risulterà ancora più consistente. Ma a farci immaginare un grande patrimonio, oltre la sua straordinaria carriera che lo ha visto danzare persino a Buckingham Palace davanti la regina Elisabetta II al suo Giubileo d’Oro nel 2002, sono anche le pubblicità e le sue apparizioni tv. Pensiamo al suo show La mia danza libera, in onda su Rai1 nel 2016, oppure al suo ritorno sempre in Rai nel 2018 con Danza con me.