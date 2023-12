Ricchi e Poveri a Sanremo 2024, chi sono: storia e canzoni

I Ricchi e Poveri tornano al Festival di Sanremo. Il gruppo, ormai diventato duo, è fra i cantanti in gara nella categoria Big a Sanremo 2024. Gli appassionati di musica più adulti sanno chi sono, ma molti giovani e giovanissimi non hanno idea di chi siano.

Chi sono i Ricchi e Poveri? Bastano alcuni titoli per far tornare la memoria a chiunque: 'Mamma Maria', 'Sarà perché ti amo', 'Che sarà', 'Se m'innamoro' su tutte. Già, questi successoni della musica italiana e internazionale - i Ricchi e Poveri sono infatti molto noti anche in Russia e in diverse altre zone del mondo - portano la loro firma.

Quella dei Ricchi e Poveri è una storia che affonda le proprie radici in un panorama musicale che ormai non esiste più. I Ricchi e Poveri sono infatti nati nel 1967. La formazione originaria era comporta da Marina Occhiena, Franco Gatti, Angelo Sotgiu e Angela Brambati. Quest'ultima - nota nel grande pubblico come 'la brunetta dei Ricchi e Poveri' - è l'unica rimasta nel gruppo insieme ad Angelo Sotgiu. Tutti sono originari di Genova, città dove è nato il quartetto vocale.

La prima a lasciare la formazione era stata Marina Occhiena, che per dissapori con gli altri componenti aveva lasciato. La reunion però era avvenuta nel 2020, proprio sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo, quando i Ricchi e Poveri erano tornati a cantare come superospiti.

Proprio il Festival di Sanremo è un luogo dove i Ricchi e Poveri sono stati a casa per molti anni: hanno partecipato alla manifestazione per 12 volte, vincendo Sanremo nel 1985 con 'Se m'innamoro'. Un vero simbolo della manifestazione, quindi.

La loro è stata una carriera lunga e costellata di successi. Per molti anni i Ricchi e Poveri sono stati i portavoce dell'italianità nel mondo. Il 18 ottobre 2022, però, il trio si trasforma in duo per la morte di Franco Gatti, il “baffo” del gruppo. Adesso ecco di nuovo il nome dei Ricchi e Poveri accostato a quello del Festival di Sanremo. E chissà che per l'occasione torni sul palco anche Marina Occhiena.