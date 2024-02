La Settimana Santa di Sanremo 2024 è cominciata. Ed è cominciata con un bagno di folla da record. Sin da ieri, domenica 4 febbraio, sono stati numerosi gli accessi nel centro della città e i contatori posti sui metal detector che delimitano la zona vicina al Teatro Ariston hanno fatto registrare numeri da capogiro.

Il green carpet davanti al Teatro Ariston

Decine di migliaia di persone per quello che è già stato battezzato il "Festival diffuso", un'edizione senza precedenti del Festival di Sanremo. Piazza Colombo e la nave Costa Smeralda sono i due teatri principali degli eventi collaterali, ma non solo: sono una decina le location nelle quali si svolgono spettacoli e show di vario genere durante questa settimana.

Una settimana, quella della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che è cominciata già domenica sera con i fuochi d'artificio - accompagnati dalle note di 'Due vite', canzone con la quale Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023 - e l'accensione delle luci sulla Costa Smeralda, nave ormeggiata al largo del porto di Sanremo.

Cosa succede in città durante la settimana del Festival? In questi giorni Sanremo diventa una sorta di non luogo, dove può davvero succedere di tutto. Un momenti di follia collettiva, di follia positiva, creativa e artistica. C'è chi approfitta della enorme esposizione mediatica dell'evento per far conoscere la propria arte suonando e cantando per le strade, c'è chi si apposta davanti agli hotel che ospitano gli artisti e va a caccia di autografi e selfie, c'è chi invece si concede uno scatto davanti alla statua che omaggia Mike Bongiorno e chi staziona davanti al Teatro Ariston sperando di vedere qualche artista o qualche ospite dell'Aristonello, la postazione di 'Viva Rai2' con Fiorello.

Ogni sera, poi, ci sono concerti ed eventi in diverse location della città. Insomma, durante questa settimana non ci si annoia mai. Un consiglio: non pensate di muovervi in auto in questi giorni, perché rischiereste di rimanere imbottigliati nel traffico per molto tempo.

"Sanremo si Ama" recita il claim della 74esima edizione del Festival di Sanremo e il bagno di folla che sta vivendo la città in questi giorni lo testimonia. L'affetto della gente nei confronti del Festival e dei suoi artisti sta crescendo, quest'anno è evidente in modo particolare.