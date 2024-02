Sanremo 2024: la conferenza stampa in diretta

12:05

Lentini: ecco sistema di voto

Federica Lentini, vice direttore intrattenimento prime time: "La preparazione del festival è una corsa. La fine di questo percorso coincide con l'inizio. Non vediamo l'ora di farvi vedere cosa abbiamo fatto per lo show. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato, il lavoro del singolo è fondamentale per la riuscita. Quest'anno il festival è ancora più ricco e complesso, Fiorello renderà ogni giorno una vera festa. Per la prima volta Sanremo sarà in ultra HD, per una qualità visiva altissima. Questa innovazione porterà verso un futuro all'avanguardia, in linea con altri network. Domani è prevista l'esibizione dei trenta artisti, con con votazione della sala stampa. Nella seconda serata si esibiranno 15 cantanti, presentati dagli altri 15 artisti che si esibiranno il giorno successivo (c'è televoto e giuria delle radio, come giovedì). Venerdì serata delle cover e duetti: il sistema voto sarà per il 34% televoto, 33% giuria radio e 33% sala stampa. In ciascuna serata vedrà data la top five, in quella dei duetti anche ci sarà anche campione della serata. Nella finale verrò decretata un'ultima top 5 che verrà poi votata dalle tre giurie, dopo azzerramento"