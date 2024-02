Chi è Alfa e perché si chiama così

Alfa arriva al Festival di Sanremo 2024 fra la curiosità di molti. Anche perché, va sottolineato, il grande pubblico non lo conosce in modo particolare. A proposito, chi è Alfa, il cantante in gara con il brano ‘Vai!’?

Alfa arriva al Festival di Sanremo 2024: perché si chiama così?

Andrea De Filippi - questo è il vero nome di Alfa - è nato a Genova il 22 agosto del 2000. Il quartiere che lo ha visto crescere è Quarto dei Mille. Lì ha iniziato a muovere anche i primi passi nel mondo della musica. Una passione, quella per le note, che lo accompagna sin dalla più tenera età visto che ha iniziato a studiare chitarra e pianoforte quando aveva 8 anni. E a soli 17 anni ha pubblicato il suo primo mixtape. Il titolo è altamente evocativo: 'Alfa-Omega'. Sino ad oggi Andrea De Filippi ha pubblicato due album in studio - 'Before Wanderlust' del 2019 e 'Nord' del 2021 -, altri due mixtape - 'Alfa-Omega' e 'Mondo immobile mixtape', entrambi del 2017 - e una serie impressionante di singoli. Perché Alfa si chiama così? Il nome d'arte di Andrea De Filippi deriva dagli studi che ha fatto: Alfa in greco indica l'inizio dell'alfabeto. Più in generale può significare proprio "principio". Da qui la decisione di chiamarsi come l'inizio di qualcosa. In questo caso di un progetto musicale.