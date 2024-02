Come si vota a Sanremo 2024 e quanto costa. Ecco quando il televoto ha ribaltato il risultato del vincitore

Sanremo, 10 febbraio 2024 – Tra poche ore conosceremo il vincitore di Sanremo 2024: molti i pronostici – tra social e bookmakers – ma come spesso accade, non è da escludere una sorpresa. La parola spetterà alla sala stampa, composta dai giornalisti e blogger accreditati, dalla giuria radio, formata da diverse emittenti radiofoniche nazionali e locali, e non ultimo agli spettatori da casa. Come nella seconda, nella terza e nella quarta serata, infatti, il televoto potrà dire la sua e contribuire alla selezione del brano vincitore.

Sanremo 2024, Geolier ha vinto la serata cover

Come al solito, il pubblico potrà votare in due modi differenti: tramite sms al 475 475 1 – inviando il codice corrispondente alla canzone preferita – oppure chiamando al telefono fisso il numero 894 001, seguendo le indicazioni della voce pre-registrata. Nel primo caso il costo è di 50 centesimi, nel secondo di 51; e no, non esiste alcuna modalità per votare gratis. Si possono esprimere al massimo 5 voti per ciascuna sim, non necessariamente allo stesso artista. Il televoto sarà aperto due volte: nella prima fase della serata, dove conterà per il 50% sui risultati (il resto della scelta dipenderà dai risultati ottenuti dai concorrenti nelle scorse serate) e nella ‘finale a 5’, dove accederanno i 5 brani più votati nella prima. In questa seconda manche, il televoto peserà per il 34% sulla selezione del vincitore.

Infatti, non aspettatevi che il vincitore del televoto sia necessariamente colui che, a fine serata, sarà incoronato 74° campione del Festival: dipenderà anche dalle percentuali che daranno sala stampa e giuria delle radio – che valgono il 33% ciascuna; ad esempio, se un brano ottenesse il 40% dal pubblico, ma i giornalisti e i radiofonici gli accordassero solo il 10% e il 15% rispettivamente, premiando altri cantanti con percentuali maggiori, la prospettiva di una vittoria si allontanerebbe.

E non sempre i tre ‘grandi elettori’ sono d’accordo su chi debba trionfare. Nel 2021, i Maneskin vinsero trainati dal televoto (e dalla sala stampa), mentre per la giuria demoscopica – ora abolita – erano solo terzi. Nel 2020 per il pubblico a casa (e la demoscopica) vinse Francesco Gabbani, ma la sala stampa rigirò le sorti a favore di Diodato, assegnandogli percentuali così bulgare da rendere inutili gli ‘sforzi’ degli altri. Nel 2019, Ultimo guadagnò quasi la metà dei voti degli spettatori, poi ‘annullati’ dai voti dei ‘giudici d’onore’ e dei giornalisti, che incoronarono Mahmood.