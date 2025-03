Salone del Mobile. Tutte le novità. Il nostro Speciale dedicato all’evento

Dall’8 al 13 aprile Milano tornerà a essere il fulcro mondiale del design e dell’arredamento, ospitando la 63ª edizione del Salone del Mobile presso Fiera Milano Rho.

La manifestazione, nata nel 1961, si è affermata come laboratorio di sperimentazione e contaminazione, offrendo una piattaforma per l’innovazione e l’eccellenza sostenibile. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 2mila espositori provenienti da 37 Paesi, tra cui 700 designer under 35 e 20 istituti di formazione tra scuole e università.

Un’importante novità dell’edizione 2025 è il ritorno della biennale Euroluce, che quest’anno ospiterà la prima edizione dell’Euroluce International Lighting Forum, previsto per il 10 e 11 aprile che prevede tavole rotonde, workshop e conferenze con ospiti internazionali, tra cui lighting designer, creativi, architetti e scienziati.

L’obiettivo è esplorare le connessioni profonde tra umanità, progettualità, luce e materia, consolidando il primato della manifestazione quale piattaforma culturale e creativa.

La campagna di comunicazione del Salone del Mobile 2025, intitolata “Thought for Humans”, è stata affidata all’artista e fotografo newyorkese Bill Durgin. Questa campagna pone l’essere umano al centro della narrazione, presentando il design come elemento essenziale per migliorare la qualità della vita quotidiana. QN dedicherà alla rassegna uno speciale di 32 pagine in uscita l’8 aprile.