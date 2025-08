Cinema all’aperto. In piazza, al ’Drive In’ o tra pecore e alpaca

Dall’inizio dell’estate fino alla fine di agosto, l’Emilia-Romagna si trasforma in una sala cinematografica a cielo aperto. Proviamo dunque a tracciare un itinerario tra alcuni dei tantissimi cinema estivi che animano la regione anche ad agosto iniziando da Bologna: impossibile non menzionare l’ormai celebre rassegna ‘Sotto le stelle del Cinema’ in piazza Maggiore, con film ogni sera fino al 13 agosto, e una grande festa finale il 14 tra musica, danze e cultura popolare.

Domenica e lunedì alle 21.30 qui è atteso Wes Anderson, che introdurrà rispettivamente ’L’isola dei cani’ e ’Grand Budapest Hotel’, e sarà anche ospite al Modernissimo, alle 17, per presentare ’La trama fenicia’ e ’Giorni e notti nella foresta’ (quest’ultimo è un film del regista Satyajit Ray, ndr).

A Imola invece stasera torna l’annuale format che fa rivivere il fascino senza tempo degli Stati Uniti del Novecento: si tratta del Drive In, in via di Casola Canina 3, dove si guardano i film dalla macchina, sintonizzati su Radio Studio Delta FM o tramite l’impianto del drive-in. Sul maxischermo titoli cult come ’Grease’ (stasera), ’Una notte al museo’ (domani), ’Shutter Island’ (domenica), ’Top Gun’ e ’Barbie’ e tantissimi altri, con fast food in perfetto stile americano.

A Forlì un’esperienza ancora più particolare: si sperimenta infatti il ’date movie in farm’: all’azienda agricola ’I Nani di Giada’, si guarda un film tra pecore e alpaca. Tre date ad agosto (oggi, il 14 e il 29), food truck (anche opzioni veg) e telo da picnic riservato.

Parma propone una rassegna ‘da brividi’: il Parco Ducale apre le sue porte per ‘I Giardini della Paura’, un cinema all’aperto all’insegna dell’horror: ogni mercoledì alle 21, fino al 20 agosto, il pubblico (rigorosamente maggiorenne) potrà assistere alle proiezioni, a ingresso libero fino a esaurimento posti.

A Modena i film all’aperto vengono proiettati al Supercinema Estivo in piazza Fratelli Panini, con un’arena da 800 posti che ospita ogni sera film tra classici e novità, e Reggio Emilia risponde con l’Arena Stalloni in via Samarotto.

A Piacenza le proiezioni si tengono all’Ex-Caserma Cantore, a Ferrara nell’Arena Parco Pareschi, tra anteprime e restauri, mentre Ravenna ospita il cinema estivo nella suggestiva cornice della Rocca Brancaleone. A Cesena, l’Arena San Biagio si anima anche ad agosto nel cortile di Palazzo Guidi con film italiani, europei e musica dal vivo.

E infine Rimini, dove la storica Corte degli Agostiniani – un ex convento del XIII secolo nel cuore del centro storico – si trasforma ogni estate in un’arena di immagini e visioni. Qui, con la rassegna ’Gli Agostiniani’, numerosi titoli tra classici restaurati, cinema d’autore e anteprime animano la scena fino a fine mese.