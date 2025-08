’Libri liberi’. Quando il sapere si può donare

Han Kang – Premio Nobel per la Letteratura 2024 – scrive in Nella notte più buia il linguaggio ci chiede di cosa siamo fatti: "Leggere e scrivere letteratura significa opporsi a ogni atto che distrugga la vita". Una frase che sottolinea come la lettura possa essere una forma di resistenza alla violenza. In un mondo purtroppo molto spesso governato dal profitto e dalla sopraffazione, esistono dunque luoghi che custodiscono un’anima diversa, controcorrente. A Bologna, in via Fondazza c’è una libreria unica nel suo genere: ’Libri Liberi’. Non è un negozio: "Non c’è nemmeno il registratore di cassa. Qui – come dice la proprietaria Anna Hilbe – non circola denaro".

’Libri Liberi’ è uno spazio in cui chiunque può entrare e prendere un libro: libero di restituirlo, di tenerlo, di scambiarlo. La libreria sopravvive grazie alle donazioni di lettrici e lettori che svuotano scaffali, librerie, soffitte. Volumi ormai inutilizzati trovano così una nuova casa, invece di finire nel dimenticatoio. Un modo alternativo – e unico – di fare acquisti letterari.

Anna Hilbe, nel 1977, fu tra le fondatrici della storica Libreria delle donne di Bologna. L’idea di Libri Liberi nasce nel 2020, quando decide di affittare un monolocale e trasformarlo in una libreria aperta a tutti. Uno spazio in cui la cultura è realmente inclusiva e i libri cessano di essere oggetti preziosi per diventare un bene comune. Quel piccolo monolocale diventa presto un punto di riferimento per il quartiere.

Poi arriva la nuova sede, quella attuale, più ampia, sempre in via Fondazza: un luogo in grado di accogliere più libri da “liberare”. Anna è un’ex professoressa di Lingua all’Università di Bologna. La libreria è completamente autofinanziata. "Nessun aiuto economico – precisa Hilbe –. L’iniziativa è nata "leggendo un articolo su una libreria a Baltimora e a Madrid dove i libri non si compravano e non si vendevano. Ho pensato fosse un’idea carina".

Il locale è frequentato da giovani e anziani, ma soprattutto dai più giovani, che – osserva Hilbe – "hanno una sorta… non so come chiamarlo… di rispetto: non prendono se non portano". Lo spazio è accogliente, gestito da Anna e da alcuni volontari che sistemano e selezionano i libri con cura, dialogano con i lettori, condividono storie. Anna ha fondato una libreria realmente inclusiva, che non esclude nessuno. "Lei sostiene che il sapere debba essere alla portata di tutti", sottolinea Marina, tra le volontarie di Libri Liberi.

’Libri Liberi’ – come affermano i promotori – rappresenta "un luogo di resistenza in un mondo dominato dal profitto". Insomma, uno spazio in cui non si passa soltanto, ma si resta: ci si sente accolti, si chiacchiera. Un salotto fuori dal tempo, che rifiuta il paradigma contemporaneo del sapere come privilegio.