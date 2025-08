Gli anziani d’estate. Come limitare i rischi dell’isolamento

Se per molti l’estate è sinonimo di divertimento, di tempo libero e di giornate trascorse in compagnia, c’è anche chi, con il rallentare delle attività e le città sempre più vuote, può sperimentare un senso di isolamento più acuto. "La solitudine è un’esperienza che può riguardare chiunque –spiega Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi –, ma è importante saper distinguere un momento di difficoltà passeggero dai segnali di un malessere più profondo. Solo così possiamo prevenire conseguenze più serie come il ritiro sociale o la depressione".

Con l’arrivo delle vacanze e la partenza dei familiari, "a risentire maggiormente del rischio isolamento sono soprattutto gli anziani e le persone più fragili – sottolinea Gulino – che, nella loro quotidianità, si trovano isolati e senza il supporto necessario. Una situazione che può causare seri problemi sia fisici che psicologici. L’isolamento sociale e la solitudine possono portare a un declino cognitivo, aumentando il rischio di demenza e altre malattie legate all’età, oltre ad avere effetti sull’umore che possono sfociare in sentimenti di ansia, apatia e depressione".

"Molti anziani – prosegue l’esperta – sono autosufficienti e riescono a gestire la loro quotidianità anche da soli, ma è molto importante continuare a coltivare le occasioni di incontro con gli altri: la socialità è un vero e proprio fattore di protezione e di stimolo al benessere non solo per la mente ma anche per il corpo. La ricerca scientifica dimostra che c’è correlazione positiva tra relazioni sociali e meccanismi fisiologici. Il nostro corpo funziona meglio se favoriamo le relazioni".

Da non sottovalutare anche che, quando vengono lasciati soli, gli anziani potrebbero trascurare la propria alimentazione e idratazione e, talvolta, anche l’igiene personale, andando incontro al pericolo di disidratazione, colpi di calore, malnutrizione, indebolimento fisico, rischio di cadute e peggioramento delle condizioni preesistenti. Tra le diverse opzioni per evitare che rimangano soli c’è chiedere il supporto della famiglia e della comunità, oppure rivolgersi ai centri diurni, strutture semi-residenziali che offrono servizi socio-assistenziali e fungono da punto d’incontro, di aggregazione e di integrazione sociale, o, qualora siano presenti particolari condizioni o siano necessarie cure specifiche, ai servizi di assistenza domiciliare.

Tuttavia, "ci sono casi in cui può essere determinante rivolgersi a un professionista – conclude Gulino –. Ad esempio in Toscana da settembre stiamo investendo sulla figura dello psicologo di assistenza primaria, che lavora insieme ai medici di base per valutare la natura e la serietà del disagio psicologico e intervenire in maniera competente e funzionale".