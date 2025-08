SensiTerre. Sostenibilità e stile. Un riconoscimento alla collezione

Florim ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento: la collezione SensiTerre si è aggiudicata il Green Good Design Award 2025, uno dei più importanti premi internazionali dedicati al design sostenibile. Promosso dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e dal The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, il premio celebra i progetti che guidano il design verso standard sempre più elevati di sostenibilità ambientale.

Tra le centinaia di candidature pervenute nelle categorie di design, architettura, urbanistica e paesaggio, SensiTerre è l’unica collezione di superfici a essere premiata, confermando l’originalità della proposta e la validità dell’approccio “green” di Florim.

Nata dalla collaborazione con i designer Matteo Thun e Benedetto Fasciana, la collezione reinterpreta l’essenza dell’argilla con tecnologie produttive evolute e a basso impatto ambientale. Fa parte del progetto CarbonZero, con cui Florim neutralizza completamente le emissioni di CO₂ lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Un impegno coerente con la visione aziendale: Florim è certificata B Corp dal 2020 e da oltre sessant’anni coniuga innovazione, estetica e responsabilità ambientale.

"Questo riconoscimento ci rende orgogliosi: è il frutto di un percorso fatto di passione, responsabilità e visione futura", ha commentato Claudio Lucchese, Presidente di Florim. Il premio si aggiunge a quelli ottenuti negli anni precedenti: nel 2021 per la collezione Sensi e nel 2024 per il brand FLORIM stone.