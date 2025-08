Orecchiette mon amour!. Chef a confronto

Orecchiette con pesto di pomodoro ed erbette aromatiche tipico di Pantelleria, con pesto di pala di fico d’India, con spigola del Mediterraneo, con cozze, con salsiccia di suino nero pugliese, con cipolla rossa di Acquaviva. E ancora, con caciocavallo Podolico del Gargano e con ricotta di capra jonica.

Sono solo alcune delle combinazioni che prenderanno vita all’undicesima edizione di ’Orecchiette nelle ‘nchiosce – On the Road’, in programma l’11 e 12 agosto 2025 nel centro storico di Grottaglie, la città delle ceramiche nel cuore del tarantino.

Tutti i piatti in degustazione saranno preparati con ingredienti provenienti da Presìdi Slow Food, a garanzia di qualità, territorialità e sostenibilità.

Un vero e proprio percorso gastronomico all’aperto, nato per celebrare la regina indiscussa delle tavole pugliesi: l’orecchietta. Antica, amata, inimitabile.

A trasformare i sapori in racconto saranno 11 chef, ciascuno protagonista di una postazione gourmet tra le caratteristiche ‘nchiosce — i vicoli bianchi, intimi e suggestivi del centro storico grottagliese.