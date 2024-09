Sabrina Salerno dopo la rimozione del tumore: “L’operazione è andata bene. Grazie a tutti”

Treviso, 18 settembre 2024 – "Sto bene! L'operazione è andata bene". Così Sabrina Salerno rassicura i suoi fan e follower dopo l'intervento chirurgico di rimozione del tumore al seno. La showgirl ringrazia tutti per l'affetto in una story dal suo profilo Instragram, lo stesso social da cui, in mattinata, aveva annunciato la sua malattia e l'imminente operazione per rimuovere un nodulo maligno. Questa volta la cantante e attrice parla dal letto dell’ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è ricoverata. "Mi dispiace non poter rispondere a tutti", dice spigando che i social "sono andati in tilt" per la mole di messaggi e che non vede più i messaggi.

Sabrina Salerno prima e dopo l'operazione per rimuovere un nodulo maligno dal seno (Instagram)

Il breve video conforta sulle condizioni di salute della 56enne, dopo quanto rivelato poche ore prima. Salerno aveva anche spiegato di aver scoperta il cancro in luglio, quando "come ogni anno" si era recata a fare la mammografia. "Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire”, ha confidato a quanti la seguono sui social per poi rivolgere un invito a fare controlli. “La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita", ha scritto a conclusione del post. Immediata è stata la reazione dei suoi ammiratori, che l’hanno inondata di messaggi e cuori, augurandole di rimettersi presto.