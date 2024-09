Bianca Balti: “Ho un cancro alle ovaie ma lo batterò. Per me e le mie figlie”

Roma, 15 settembre 2024 – “Ho un cancro alle ovaie”. Bianca Balti svela il suo dramma. In un post su Instagram la modella ha raccontato gli ultimi giorni trascorsi in ospedale. Domenica scorsa un dolore al basso ventre l’ha costretta ad andare in pronto soccorso, poco dopo la diagnosi: un t umore ovarico al terzo stadio. “E’ stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime – ha ammesso la modella – ma soprattutto di amore speranza, risate e forza”.

"Ho un lungo percorso davanti a me, ma so che lo sconfiggerò. Per me, per i miei cari (in cima alla lista ci sono le mie figlie) e tutti voi che avete bisogno di forza potete prenderne in prestito un po’ dalla mia, perché ne ho tanta”.

Nel dicembre 2022 Bianca Balti si era sottoposta a un intervento di mastectomia bilaterale preventiva dal momento che le era stata riscontrata una mutazione genetica BRCA1, associata al tumore al seno ma anche al tumore alle ovaie. Secondo i dati dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica le donne che ereditano la BRCA1 hanno una probabilità del 40% di sviluppare un cancro ovarico nel corso della vita.

