’Academia Berlucchi’. A confronto sul tema ’Cambiare Menti’

Lo si era già intuito nel 2011, quando Franco Ziliani e i figli Cristina, Arturo e Paolo avevano dato vita nelle loro vigne in Franciacorta alla mostra-evento ’Intralci’ entrata negli annali e diventata il manifesto dell’impegno culturale ed etico che un’azienda vitivinicola può e deve rivelare. Una vocazione a cui la ’Guido Berlucchi’ non ha mai rinunciato.

E domani, questo imprinting tornerà a essere evidente al Teatro Grande di Brescia per la nuova edizione di ’Academia Berlucchi’ che quest’anno, quinta edizione, sarà free e aperta al pubblico, progetto di ’Corporate Social Responsability’ che riunirà pensatori e artisti convocati per confrontarsi sul fil rouge ’Cambiare Menti’ e che la maison di Borgonato (Bs) vive come atto d’amore per un territorio – la Franciacorta – che proprio papà Ziliani, nei primi anni ’60, aveva contribuito a inventare creando le prime 3mila bottiglie di quella che sarebbe poi diventata la terra eletta del Metodo Classico in Italia.

A partire dalle 16, a scandire il pomeriggio e la serata sarà la conduzione dell’attore Alan Cappelli Goetz, ma anche il panel ’Le storie che (ci) cambiano: narrazione tra il libro e il digitale’ con gli interventi della scrittrice Daria Bignardi. A seguire, l’incontro ’In ascolto, riscrivere il rapporto tra l’uomo e il pianeta’ con la filosofa Ilaria Gaspari (nella foto), l’esploratore Alex Bellini e il cantautore Vasco Brondi. A chiusura, concerto della giovane musicista Frida Bollani con il compositore britannico Mark Glentworth.

P.G.