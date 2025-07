Cuore a metà strada. “Vuole trasparenza, ma si dice confuso”

Cara Caterina,

non è facile per me raccontare questa storia, perché si muove in quella zona grigia dove i sentimenti non si chiamano mai per nome e i gesti valgono più delle parole, o forse meno.

Io sono gay. Lui si dichiara etero. Ma tra noi, con il tempo, lavorando insieme, è nato qualcosa di strano, confuso, difficile da definire. Una sera, durante un viaggio, ci siamo baciati. C’era di mezzo l’alcol, è vero, ma era presente anche un livello di intimità che non si può bere via. Dopo quel momento, le cose non sono più tornate come prima.

Abbiamo iniziato a flirtare, in modo leggero, giocoso: battute, allusioni, qualche sfioramento. Ma mai niente di esplicito, sempre un po’ oltre il confine dell’amicizia. È come se ci stessimo studiando, senza volerlo davvero ammettere.

La verità è che ogni volta che si è aperto uno spazio per un confronto vero, o anche solo per stare più vicini, lui si è tirato indietro. Impanicato, distante, come se avesse paura di qualcosa che nemmeno lui sa spiegare.

Un giorno mi ha chiesto "più trasparenza” tra noi. L’ha detto lui, non io. Lui che da sempre è il più criptico, il più contraddittorio. Ultimamente mi ha detto che sta frequentando una ragazza, ma subito dopo ha precisato che non devo essere geloso, perché “non è nulla di serio”.

E io, Caterina, cosa dovrei fare? Come devo comportarmi? Perché continuare a orbitare attorno a una persona che non ha il coraggio di guardare davvero dentro sé stesso? Confidarmi, rischiare, magari perdere tutto… o lasciarlo andare? So anche che se troncassi il rapporto definitivamente mi mancherebbe un po’ questa situazione non definita, che mi sembra quasi un gioco e che mi tiene lontano dalla noia.

Forse è proprio per questo che anch’io non sono ancora stato veramente diretto con lui? Magari non sono davvero interessato, altrimenti mi sarei già dichiarato. Invece lo tengo vicino a me, anche se in modo così confuso.

Aspetto il tuo pensiero.

Con affetto,

Alessandro (un cuore a metà strada)

Caro Alessandro,

da dove vogliamo partire?

Da un ragazzo che ama avere tutto sempre in ogni momento, che ama scegliere in base al suo umore, che ama giocare (per carità in certe situazioni può anche andare bene) con i sentimenti di un’altra persona?

Vedi, qui non c’entra niente il genere ma solo la persona. Lui non può essere prima sfuggente e criptico, poi così esplicito e arrivare addirittura a dirti "voglio trasparenza” e ancora “con lei non è niente di serio, non devi essere geloso”.

In tutto questo poi ricordiamoci che c’è anche una terza persona, questa ragazza che dice di frequentare, alla quale magari dirà il contrario. Mi sembra più un gioco manipolativo per misurarsi e capire quanta presa ha sulle persone. No, non mi piace. Si gioca, si flirta, si fa l’amore ma poi il rispetto deve prevalere.

È necessario capire se fermarsi, quando fermarsi e con chi. Poi si può ricominciare ma in maniera limpida.

A me sembra che a te piaccia e anche tanto, non a caso mi hai scritto dandomi la tua fiducia e aspettando una mia risposta che mi dispiace non possa essere leggera. Inoltre, la noia si può combattere in tanti modi ma mai usando le persone: per me questa è una regola.

Allora Alessandro, se vogliamo essere pratici: dichiarati e vedi la sua reazione. Così almeno sapremo anche cosa davvero pensa lui e se ha il coraggio di essere onesto nei tuoi confronti.

Tienimi aggiornata, forza e coraggio.

Un abbraccio,

Caterina Balivo