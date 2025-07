La tragedia di Sophia Hutchins

Roma, 4 luglio 2025 – Sophia Hutchins, 29 anni, storica manager e amica di Caitlyn Jenner, è tragicamente morta mercoledì mattina in un incidente avvenuto a Malibu, non lontano dalla villa della Jenner. Secondo le ricostruzioni riprese da Tmz e confermate da fonti ufficiali e familiari, Hutchins ha urtato il paraurti di un’auto in movimento con la sua Atv, un veicolo leggero da spiaggia: l'impatto ha fatto uscire con violenza il suo mezzo dalla carreggiata, facendolo precipitare per circa 107 metri in un dirupo. I soccorritori arrivati tempestivamente sul posto hanno potuto solo constatare il decesso della giovane donna. Le due persone presenti nell’altro veicolo non hanno riportato ferite.

Un legame profondo con Caitlyn Jenner

Sophia e Caitlyn si sono conosciute nel 2015, al culmine della transizione di genere dell’ex atleta olimpica. La complicità è stata immediata e si è consolidata negli anni, tanto che Sophia ha assunto il ruolo di manager personale, prendendo le redini dei progetti commerciali e pubblici di Jenner. Era apparsa anche nella docuserie I Am Cait e in Keeping Up with the Kardashians. In un’intervista aveva definito il loro rapporto “una collaborazione di vita: siamo partner, viviamo insieme, condividiamo famiglia e obiettivi”.

Carriera e impegno oltre i riflettori

Nata il 1° aprile 1996 a Bellevue, Washington, Hutchins si era laureata nel 2019 all’Università Pepperdine in Economia e Finanza. Aveva fondato Lumasol, azienda dedicata alla tecnologia solare per la protezione della pelle, di cui ricopriva il ruolo di Ceo. Inoltre, guidava la Caitlyn Jenner Foundation, con focus sui diritti della comunità transgender.

Il suo decesso ha lasciato un vuoto profondo in Caitlyn Jenner, colpita non solo professionalmente, ma soprattutto personalmente. I media testimoniano il dolore dei follower sui social e i pareri di chi racconta Sophia come una giovane brillante, sicura e determinata a sfidare i pregiudizi: era considerata un simbolo di trasformazione e successo, rappresentante della comunità trans.