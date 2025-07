Funerali Diogo Jota, l’addio commosso al campione e a suo fratello. Il dolore della moglie

Roma, 5 luglio 2025 – Sono stati celebrati i funerali di Diogo Jota e suo fratello André Silva, le due stelle del calcio scomparse prematuramente in un incidente stradale vicino a Zamora, nel nord della Spagna.

La moglie dell’attaccante del Liverpool, Rute Cardoso, sposata 11 giorni prima del fatale incidente, è arrivata ieri in Portogallo, a Gondomar, città natale dove sono state trasportate le salme dei due fratelli di 28 e 26 anni. La vedova, madre di 3 bimbi piccoli, è stata accolta da un caloroso applauso.

Cardoso, visibilmente distrutta dal dolore, ha abbracciato familiari, membri di club e tifosi accorsi nella cittadina vicino a Porto per partecipare alle esequie. Tanti i calciatori arrivati a rendere l’ultimo saluto a Diogo e Andrè Silva, calciatore come il fratello nella serie B portoghese.

I funerali di Diogo Jota

La funzione funebre nella chiesa di Gondomar è stata celebrata dal vescovo di Porto, Manuel Linda. Ma già due ore prima centinaia di persone si erano riunite davanti al tempio, che da ieri ha accolto la veglia funebre, portando corone e bandiere del Portogallo. Fra i presenti alla funzione - riservata a parenti, compagni di squadra ed amici intimi - anche i colleghi della nazionale di Diogo Jota, come Bernardo Silva e Bruno Fernandes, e una delegazione del Liverpool guidata dall'allenatore Arne Slot e dal capitano Virgil Van Dijk.

La moglie di Diogo Jota, Rute Cardoso, arriva ai funerali del marito e di suo fratello Andrè Silva

Il calciatore portoghese Ruben Dias arriva ai funerali di Diogo Jota e Andrè Silva

Già ieri, l'agente dell'attaccante del Reds e del fratello minore, che giocava nella seconda divisione portoghese, Jorge Mendes, aveva reso omaggio alle salme nella cappella di Sao Cosme allestita per la veglia funebre, trasformata dall'affetto dei presenti in un giardino improvvisato di rose e fiori bianchi. Il presidente della Repubblica e il primo ministro portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa e Luis Montenegro, sono stati fra i primi ad arrivare per trasmettere un profondo cordoglio ai familiari dei due calciatori. Seguiti dal presidente della federcalcio portoghese, Pedro Proença, dal presidente dell'FC Porto, André Villas-Boas e dal giocatore del Manchester United Diogo Dalot. In segno di lutto, il Liverpool ha deciso di rinviare a lunedì la ripresa degli allenamenti. Solo allora rientreranno i giocatori, che inizialmente dovevano tornare al lavoro ieri. Diogo Jota avrebbe dovuto raggiungere Liverpool in traghetto da Santander, nel nord della Spagna, quando è avvenuto l'incidente, poiché gli era stato sconsigliato di volare a causa di un recente intervento chirurgico ai polmoni. Ma la Lamborghini Huracan sulla quale viaggiava con il fratello André, a causa dello scoppio di un pneumatico in fase di sorpasso, è uscita di strada per poi prendere fuoco, senza lasciare scampo ai due giovani.