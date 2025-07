TerraRossa, l’eccezione allo Strega: "Ultimo della cinquina: la vittoria più grande"

di Simone

Arminio

ROMA

Il successo, assicura, non lo cambierà neanche stavolta. Anche perché Giovanni Turi, 41 anni, da otto editore con il marchio TerraRossa, di farsi cambiare attualmente non ha proprio il tempo. Richiusi gli scatoloni dello Strega, torna a Bari a fare l’editor, editore, talent scout, ufficio stampa, amministratore, magazziniere della sua straordinaria creatura. Trentotto libri pubblicati in due collane, una di inediti e l’altra di romanzi fuori catalogo rimessi sugli scaffali. Otto anni, due centri: il primo nel 2021 con La casa delle madri di Daniele Petruccioli, candidato allo Strega. Il secondo quest’anno, in cinquina con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia di Michele Ruol. È arrivato quinto, ma i primi quattro sono, nell’ordine: Feltrinelli (Andrea Bajani) poi Rizzoli, Guanda, Mondadori. Davide contro ben quattro Golia.

Turi, pochi giorni fa aveva confidato al Qn: "Puntiamo ad arrivare dignitosamente ultimi". Dunque: una grande vittoria?

"(ride, ndr). Un grandissimo successo, confermo".

Ha sofferto la competizione?

"Con Mondadori? Feltrinelli? Loro giocano in un altro campionato. Per noi solo finire allo Strega è uno sforzo sovrumano".

Perché?

"Correre come dei matti per stampare centinaia di copie in più, aumentare la distribuzione, sostenere la promozione...".

Partiamo dalla distribuzione.

"Siamo una piccola casa editrice di periferia. Nati ad Alberobello, tra casa mia e il box auto di una mia amica, le nostre librerie erano poche e selezionate. Partecipare allo Strega, già nel 2021 ha significato sostenere dall’oggi al domani molte più richieste, affrontare i grandi circuiti, e poi la promozione le interviste, le trasferte. Ovviamente si tratta, in primo luogo, di un bellissimo riconoscimento. Siamo entusiasti. Ma che fatica".

Dopo la prima volta, nel 2021, cosa è cambiato?

"Abbiamo aperto una sede fisica a Bari. Ci siamo strutturati meglio, abbiamo acquisito una riconoscibilità maggiore".

Concretamente?

"Un circuito distributivo più ampio, l’attenzione anche da parte di scrittori affermati e dei media, il tifo di librai e lettori".

È cresciuto anche l’organico?

"Terrarossa sono io, più due collaboratori stabili".

Avrebbe potuto almeno aumentare la produzione.

"Mi sarei snaturato. Siamo i primi a lamentarci della sovrapproduzione nel mondo editoriale, di questi libri cucinati, mangiati e sputati senza masticare. Il nostro obiettivo è sempre stato un altro. Abbiamo due missioni".

La prima.

"Ricercare, curare e pubblicare cinque titolo all’anno, ma che siano buoni".

La seconda.

"Recuperare dei buoni titoli contemporanei la cui vita, come capita oggi, si è esaurita troppo in fretta. Noi li acquisiamo e li rimettiamo in circolo".

Nel frattempo, di nuovo lo Strega. Questa volta direttamente in cinquina. Se la prima è fortuna, la seconda cos’è?

"Si sono mosse tante cose in questi quattro anni. La nostra casa editrice si è guadagnata una certa credibilità sul campo, sempre più librai chiedono i nostri libri e li mettono in vetrina, li promuovono, li spingono nelle mani di lettori anche illustri".

La prima volta fu Elena Stancanelli. La seconda?

"La dobbiamo a Walter Veltroni che, a sorpresa, ha votato il nostro libro al Campiello".

E poi?

"Il libro gli era piaciuto così tanto che ha fatto la stessa cosa con lo Strega. A quel punto la bravura di Michele Ruol e la bellezza del suo libro hanno fatto il resto".

Perché TerraRossa?

"Ero un laureato in Editoria, ma per vivere facevo la guida turistica nella mia Valle d’Itria. Avevo notato che, tra mille bellezze, ciò che colpiva di più i turisti era la terra così rossa che c’è dalle nostre parti. È stata una folgorazione: ciò che ci sembra scontato può risultare sorprendente a chi non lo conosce. È così che avviene con certe storie. E poi un libro è come un seme: se piantato nella terra giusta può dar vita a straordinari alberi".

Serve anche tanta cura.

"È ciò che facciamo".