I treni garantiti per lo sciopero 7 e 8 luglio 2025. Info utili e cosa c’è da sapere

Roma, 4 luglio 2025 – Una due giorni di sciopero per il trasporto ferroviario. Tra lunedì 7 e martedì 8 luglio incroceranno le braccia i lavoratori del Gruppo Ferrovie dello Stato, mettendo a rischio la circolazione di treni a lunga percorrenza, regionali e collegamenti aeroportuali. Si prevedono disagi per chi viaggerà in treno. Ma per fortuna sono previste le fasce di garanzia.

Chi si ferma e quando

Il primo sciopero scatterà alle ore 21 di lunedì 7 luglio e proseguirà per 21 ore consecutive, fino alle 18 di martedì 8 luglio. A incrociare le braccia sarà il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato. Nella giornata di martedì 8 luglio è previsto anche uno stop di 8 ore, per l’intera prestazione lavorativa o turno, da parte dei lavoratori aderenti al sindacato Usb Lavoro Privato. Lo sciopero interesserà a livello nazionale tutto il personale delle aziende del Gruppo Fs.

Le fasce garantite

Nonostante la mobilitazione, saranno comunque assicurati alcuni collegamenti nelle fasce di garanzia, previste dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per conoscere con esattezza i treni confermati e quelli soppressi o ritardati, i viaggiatori possono consultare i siti ufficiali. Per le corse Trenitalia a lunga percorrenza è possibile consultare questo elenco, mentre per i treni regionali verificare qui. Infine, per conoscere i treni garantiti da Trenord è possibile controllare questa pagina.

Come ottenere il rimborso

Chi desidera rinunciare al viaggio ha diritto al rimborso del biglietto. Per i treni a lunga percorrenza, è possibile richiederlo fino all’orario di partenza previsto. Per i regionali, invece, il rimborso può essere richiesto fino alle ore 24 del giorno precedente allo sciopero. In alternativa, il viaggio potrà essere riprogrammato non appena saranno disponibili posti sui treni successivi.