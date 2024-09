Sabrina Salerno ha un tumore al seno. Il post dall’ospedale prima dell’operazione

Treviso, 18 settembre 2024 – Sabrina Salerno è in ospedale: la showgirl si deve operare per un tumore al seno. A rivelarlo è lei stessa su Instagram con una foto e un post (in italiano e in inglese) dalla sua stanza nell’ospedale Ca' Foncello di Treviso.

"Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno", scrive l'icona sexy degli '80 e '90, che nello scatto appare in piedi accanto al letto ma con al braccio una flebo. Poi spiega come lo ha scoperto la malattia, che ha portato alla necessità di rimuoverlo chirurgicamente. "Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia – spiega la 56enne cantante, attrice e presentatrice –. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire”. Quindi l’invito rivolto a tutti a fare controlli: “La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita", conclude.

Migliaia i messaggi di vicinanza e incoraggiamento da parte dei suoi fan sotto il post, che ha raccolto quasi 40mila like.

Una decina di giorni fa, sabato 7 settembre, Sabrina Salerno aveva tenuto un concerto al Lago Le Bandie (Treviso) insieme all'amico Jerry Calà.