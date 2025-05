Musica ed eventi. Torna ’Villa Camozzi dall’800 a oggi’

Serata musicale a lume di candela, domani, a Villa Camozzi, a Ranica, nella bergamasca per sostenere la ricerca sulle malattie rare del ’Mario Negri’. Torna ’Villa Camozzi dall’800 a oggi’, seconda edizione, con l’esibizione del soprano d’arti Silvia Colombini e la partecipazione di Gianluigi e Stefania Trovesi e Gianni Bergamelli. Durante la giornata, i partecipanti potranno visitare la villa ottocentesca di Ranica, aperta in via eccezionale, da salotto del Risorgimento a centro di ricerche cliniche per le malattie rare ’Aldo e Cele Daccò’, il primo, oltre 30 anni fa, ad occuparsi di malattie rare, svolgendo un ruolo pionieristico, quando in Italia non esisteva quasi nulla e in Europa erano pochi.

Tutte le attività sono su prenotazione e prevedono una donazione il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca dell’Istituto ’Mario Negri’. A partire dalle 11, Villa Camozzi apre le porte ad un family tour sulle tracce del passato ’A spasso nel tempo con i Conti Camozzi’, a cura del Museo delle storie di Bergamo. Alle 11.30, lezione di cucina botanica per adulti alla scoperta delle erbe selvatiche del parco guidati dalla ’Sustainable Chef’ Veronica Panzeri. Dalle 14 tour guidati, con visite teatralizzate a cura di Teatrattivo, sulle note dei musicisti del Politecnico delle Arti di Bergamo. La giornata sarà, inoltre, animata da musica dal vivo nel chiostro interno della Villa, con accesso gratuito. La sera, alle 20 e alle 21.30, riflessione in musica e in canto a lume di candela sul tema ’Empatia’, il sentimento che ci rende umani, con due esibizioni del soprano d’arti Silvia Colombini accompagnata al pianoforte dal maestro Stefano Ligoratti. L’evento sarà accompagnato dal tocco jazz di Gianluigi Trovesi e Gianni Bergamelli.

Il parco pubblico di Villa Camozzi ospiterà, inoltre, per tutto il fine settimana Floreka, la mostra mercato di giardinaggio e produzioni creative.

Raffaella Parisi