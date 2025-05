Mahmood. Tour estivo. Bologna prima tappa

di Pierfrancesco PacodaFiorisce ovunque in maggio la musica in Regione, preludio ad una stagione estiva che si annuncia ricchissima di appuntamenti, tra festival e concerti, tra pop ed elettronica.

A Bologna ritorna il 16 e 17 maggio per il terzo anno consecutivo, negli spazi dalle suggestioni post industriali di DumBO, Gemini, la rassegna, unica in Italia, dedicata al cosiddetto ‘avant garde’ pop, suoni piacevoli, avvolgenti, frutto di ricerca linguistica e di intrecci culturali. Nel programma, Ana Lua Caiano, Sofia Kourtesis, Cassius e altri. Sempre in città, il 17 apre l’edizione 2025 di Dimondi, che porta, sotto la tettoia disegnata da Pierluigi Nervi, in piazza Lucio Dalla, protagonisti della scena internazionale tra rock e world music. Si inizia con Cisco. Una novità, sia per il formato, sia per il luogo che la ospita, è ‘Dal Silenzio’. Quattro appuntamenti con quattro nomi tra i più originali della nuova canzone italiana, racconteranno il loro rapporto con la spiritualità come fonte di ispirazione, in un ambiente straordinario, che si svela per l’occasione, il bellissimo Monastero della Visitazione. Si apre il 13 con Dente, si prosegue il 23 con Cristiano Godano, il 30 con Cristina Donà e il 6 giugno con Vasco Brondi. Dopo le conversazioni, gli artisti offriranno delle brevi esibizioni acustiche pensate per lo spazio.

Una superstar che ha scelto Bologna come prima tappa del suo tour estivo è Mahmood, che sarà il 17 maggio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L’offerta musicale è ampia anche nel resto della Regione. Il 10 maggio inaugura Ravenna in Fiore, l’iniziativa all’interno di Ravenna Festival che porta i concerti nelle zone della Romagna colpite dalle inondazioni. Sul palco di Castel Raniero a Faenza saliranno i Modena City Ramblers, mentre l’11 a Traversara, frazione di Bagnacavallo si esibisce Raphael Gualazzi.

Per quanto riguarda la scena elettronica, molto amata dal pubblico più giovane, il 24 maggio a Campovolo, Reggio Emilia, da mezzogiorno a mezzanotte c’è Elrow Town, edizione italiana di uno dei più celebri festival internazionali dance, con Deborah De Luca, Ilario Alicante, Luciano e tanti altri.