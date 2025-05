Colonne sonore epiche suonate dal vivo e narrate da Luca Ward

Sul palco del teatro Dis Play del Brixia Forum di Brescia, questa sera alle 21, va in scena ’Soundtracks’, circa due ore di concerto, con un’orchestra live composta da oltre quaranta elementi per celebrare i più grandi compositori di musica per il cinema, autori di colonne sonore. Un progetto prodotto da Dimensione eventi. A narrare questa storia nella musica sarà Luca Ward (nella foto qui sopra), presente dal vivo per trasportare lo spettatore nel mondo del grande cinema. Un viaggio sensoriale tra le musiche epocali di John Williams, Hans Zimmer, Nino Rota, Alan Silvestri, con melodie diventate molto note.

I film raccontati percorrono epoche e tipologie diverse: tanti i temi in musica, solo per fare alcuni esempi, da ’Il Padrino’, a ’Star Wars’, da ’The Avengers’ a ’La vita è bella’, dalle nuove serie di successo come ’Game of Thrones’ a film evergreen come ’Back to the Future’, da ’Schindler’s List’ a ’Titanic’ e ovviamente la musica de ’Il Gladiatore’, il cui doppiaggio ha reso immortale la voce di Luca Ward ad impersonificare Massimo Decimo Meridio.

A dirigere l’orchestra il Maestro e compositore Paolo Annunziato, giovane talento internazionale che ha collaborato con successo alle colonne sonore delle serie ’Mare Fuori’, ’L’Allieva’ e ’La legge di Lidia Pöet’. Le tappe successive del tour saranno poi quelle di venerdì 16 maggio a Roma al teatro Orione e di sabato 17 maggio a Napoli al teatro Augusteo.