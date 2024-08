Rossella Brescia: “Quell’errore che non rifarei. Separarsi dopo 20 anni è stato uno choc”

Roma, 13 agosto 2024 – Una carriera trentennale, costellata di successi, costruita con rigore e determinazione. Rossella Brescia è più cose insieme. Ballerina, attrice, modella, conduttrice – alla radio e in tv – e imitatrice. “Tanta roba”, per usare un’espressione cara ai Millennials. “Il mondo dello spettacolo mi ha sempre attirato a 360 gradi – racconta –. Sin da bambina sognavo di interpretare le vite degli altri, attraverso diverse forme d’arte, dalla danza alla prosa. Rammento ancora quando, dopo aver visto la star di turno esibirsi in televisione, camminavo per casa facendo finta di intonare un brano, utilizzando la spazzola di mia madre come microfono”.

Ha esordito nel ’94 nella trasmissione di Pippo Baudo “Tutti a casa“. Che ricordo ha di quel periodo?

“Ero stata scelta per far parte del corpo di ballo da Roberto Croce e Gino Landi, i coreografi che lavoravano con Pippo. Ero timida, impacciata, mi sembrava tutto strano. Gli ingaggi più importanti sono arrivati anni dopo con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi”.

Cosa deve alla danza?

“Tantissimo, è stata il mio punto di partenza. Ballare forgia il carattere, educa alla disciplina, al rispetto per gli altri e insegna a diventare dei combattenti. Se sono resiliente è proprio grazie alla danza”.

Ha aperto una scuola nel suo paese natale, Martina Franca, ed è stata una coach in tv. Che consiglio darebbe a un ballerino alle prime armi?

“Di avere costanza per non rischiare – dopo l’entusiasmo iniziale – di mollare tutto di fronte alle prime difficoltà e ai sacrifici richiesti”.

Se le dico “Colorado“ cosa le viene in mente?

“(Ride). È l’unica trasmissione per cui non ho fatto un provino. Mi sono ritrovata a registrare la prima puntata quasi al volo. L’autore, Massimo Martelli, mi aveva visto ad Amici di Maria De Filippi e aveva deciso di puntare su di me. Di questo gli sarò sempre grata”.

Nel 2008 è stata la primadonna del Bagaglino.

“Un’esperienza durata una sola stagione, dopo aver iniziato a far teatro con loro”.

È cresciuta in una famiglia molto religiosa. Che rapporto ha con la fede?

“Da piccola ho trascorso diverso tempo con una prozia che avrebbe voluto farsi suora. I genitori non glielo avevano permesso e lei mi portava spesso con sè in chiesa a pregare. Ho respirato tanta spiritualità che mi ha aiutato e mi aiuta ancora nei momenti peggiori”.

É vero che disse no a Tornatore che l’aveva scelta per interpretare “Malena”, pellicola che poi si aggiudicò due Oscar?

“Un errore che non rifarei. Avevo 20 anni, un fidanzato molto geloso e una mentalità da 15enne. Il ruolo andò a Monica Bellucci”.

Nel ’92 è stata eletta Miss Sorriso Puglia, titolo valido per le selezioni di Miss Italia. Cos’è per lei la bellezza?

“Mi sento una donna piacente, ma niente affatto bella. Ringrazio ancora chi mi ha votato, ma avevo partecipato davvero soltanto per gioco e l’avventura è finita lì”.

Da 18 anni conduce il morning show di Rds dove si esibisce in diverse imitazioni.

“La radio è stato un amore a prima vista. Si riesce ad avere il feedback immediato da parte di chi ascolta e a cogliere il sentiment delle persone. É diventata la mia seconda famiglia”.

Le cronache recenti parlano di un suo momento sentimentale difficile.

“Con Luciano (il coreografo Cannito ndr) ho condiviso quasi 20 anni di vita, separarsi è stato uno choc. L’affetto e il rispetto reciproco non verranno mai meno, anche se quello che ci unisce adesso è soltanto un’amicizia”.

Progetti futuri?

“Quest’autunno uscirà nelle sale Jastimari, di Riccardo Cannella, in cui interpreto una madre fuggita nelle terre incontaminate delle Madonie dopo una pandemia che ha colpito il mondo”.

Come sta trascorrendo le vacanze?

“Al mare e in famiglia. Sono legatissima alla mia terra, ho comprato un trullo come quello di mia nonna dove avevo trascorso estati bellissime. Ho proprio bisogno di ritrovare un nido”.