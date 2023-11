Morto Ross McDonnell: il corpo del regista trovato su una spiaggia di New York. Mistero sulle cause, le ipotesi

Roma, 26 novembre 2023 – Un cadavere senza testa e senza braccia sulla spiaggia di New York, un mistero per giorni e ora la conferma ufficiale della famiglia. La vittima è Ross McDonnell, 44 anni, regista noto soprattutto per la docu-serie “The Trade”. Omicidio? Suicidio? Attacco degli squali? Le prime due ipotesi sarebbero state accantonate dagli investigatori. Resta in piedi la pista dell’annegamento. Il regista di origine irlandese potrebbe essere annegato. Ora il medico legale dovrà dare una risposta alle orrende mutilazioni sul cadavere.

La scomparsa di Ross McDonnell e il ritrovamento

Ross McDonnell era scomparso il 4 novembre. Venerdì 17 la scoperta del cadavere senza testa su una spiaggia del Queens, a Breezy Point Beach. Dopo il ritrovamento, erano fiorite indiscrezioni giornalistiche fino alla conferma della famiglia, arrivata il 22 novembre.

Il regista era stato visto l'ultima volta il 4 novembre mentre lasciava il suo appartamento a Brooklyn in bicicletta, che poi è stata ritrovata a Fort Tilden Beach nel Queens.

La causa della morte di Ross McDonnell

Ma qual è la causa di morte del regista? Questo dovrà essere stabilito dal medico legale di New York. Fonti hanno riferito a Nbc News che non si sospetta alcun atto violento e non vi è alcuna indicazione di suicidio. Probabilmente, è il sospetto, Mc Donnell è andato a fare una nuotata ed è annegato a causa delle forti correnti.

Chi era Ross McDonnell

Il regista, originario di Dublino, nel 2021 aveva vinto un Emmy Award per il suo lavoro nella serie Showtime 'The Trade', andata in onda per due stagioni. L'anno successivo, ha vinto un altro Emmy per la fotografia per il documentario sul Covid-19 di Matthew Heineman, 'La prima ondata'.