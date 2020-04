© Riproduzione riservata

Nemmeno le teste coronate scampano al lockdown: esattamente come i suoi sudditi, anchesenza contatti con il mondo esterno. Ma a differenza dei suoi sudditi sta trascorrendo la clausura nella sua lussuosa residenza al castello di Windsor, servita dache non potranno uscire dalle mura della roccaforte fino al termine dell'emergenza.Il dietro le quinte è stato rivelato dal Sun , che ha pubblicato una comunicazione interna che il Master of the Household ha inviato allo staff. Insignito di tale carica, Tony Johnstone-Burt, ex viceammiraglio della marina, è la figura cheche gestisce le dimore reali, dai valletti ai camerieri ai cuochi delle cucine.Nel memoriale Johnstone-Burt definisce l'isolamento "Windsor Royal Bubble",, all'interno della quale la regina e il marito principe Filippo vengono mantenuti protetti e al sicuro dal Coronavirus (i loro figli e nipoti non si trovano al castello). Ad assisterli nell'isolamento provvedono appunto ventidue membri dello staff selezionati. Lo stesso Johnstone-Burt è considerato uno dei favoriti da Elisabetta, che apprezza il suo atteggiamento pratico e attivo.Johnstone-Burt sottolinea che la situazione non sia dissimile dalla sua vita come ufficiale della Royal Navy: "Le sfide che stiamo affrontando", scrive, "hanno paralleli con il trovarsi oltremare per lunghi mesi, lontano da casa, e con il dover… Il Covid-19 ha creato sentimenti simili". Il Master of the Household esorta quindi lo staff in isolamento a Windsor a impegnarsi al massimo per garantire che la regina possa adempiere ai suoi compiti nel modo migliore possibile nonostante le circostanze.Leggi anche: