Una giovane donna è in cerca dell'ultimo drago nel tentativo di ristabilire la pace tra le popolazioni che abitano il suo mondo: riassunta in poche parole, è la trama di 'Raya e l'ultimo drago', film d'animazione targato Walt Disney Pictures e atteso nelle sale a marzo 2021 (sempre che la pandemia di Coronavirus non giochi brutti scherzi). Il primo trailer ufficiale preannuncia un lungometraggio di grande impatto visivo.





Raya e l'ultimo drago, il film

Il trailer doppiato in italiano

Il film è ambientato nel mondo fantasy di Kumandra, dove molto tempo addietro umani e draghi vivevano insieme in armonia. Poi una potente forza malvagia si manifestò, mise a rischio tutto e tutti, cosìallo scopo di salvare l'umanità. Cinquecento anni più tardi incontriamo Raya, giovane guerriera solitaria costretta a confrontarsi con le profonde fratture che separano diverse tribù di uomini e donne. Quando l'antico male torna a farsi sentire, lei decide di trovare il leggendario ultimo drago per riunire ancora una volta tutti gli umani e affrontare insieme la minaccia. Sarà un'impresa tutt'altro che semplice.'Raya e l'ultimo drago' è scritto dalla malese Adele Lim (autrice della commedia romantica 'Crazy & Rich') e dal vietnamita Qui Nguyen ('The Society'). La regia è stata invece curata da Don Hall e Carlos López Estrada: il primo ha in precedenza direttoe co-diretto, mentre il secondo ha girato alcuni videoclip (ad esempio per Billie Eilish), episodi della serie TV 'High & Mighty' e anche i film 'Summertime' e 'Blindspotting'.'Raya e l'ultimo drago' avrebbe dovuto uscire nelle sale di mezzo mondo il 25 novembre 2020, ma laha costretto Walt Disney Pictures a rimandare l'arrivo nei cinema fino a metà marzo 2021: sono già state ufficializzate le date relative ai cinema di molti paesi, dalla Francia agli Stati Uniti, dall'Argentina alla Germania, ma ancora mancano indicazioni certe sull'Italia. Con un po' di fortuna, potrebbero essere scelti i medesimi giorni.