Roma, 21 ottobre 2020 - Giovedì 22 ottobre Netflix pubblica in streaming 'Cadaver', primo film norvegese del proprio catalogo e horror psicologico che si presta a una lettura metaforica: parla infatti di un mondo post apocalittico e di uno strano hotel, ma in fondo racconta la società in cui viviamo oggi. La critica non ha scritto recensioni entusiaste, ma nemmeno severe stroncature. Una via di mezzo, insomma.

Cadaver, tutto sul film

La trama è ambientata in un futuro prossimo non meglio specificato: il fatto certo è che c'è stata un'apocalisse nucleare che ha portato al collasso la società e ha precipitato le persone in una situazione di gravissima indigenza. È in questo contesto che incontriamo una famiglia: madre, padre e figlia piccola che faticano a trovare di che mangiare e quindi accettano di assistere a una curiosa rappresentazione in un lussuoso hotel, durante la quale troveranno cibo a sazietà. Non esiste una chiara distinzione fra palcoscenico e platea, ogni luogo dell'edificio è teatro della finzione e gli spettatori si distinguono dagli attori solo perché i primi indossano una maschera. Presto l'atmosfera si fa pesante, perché diventa sempre più difficile distinguere realtà e finzione, poi alcuni spettatori scompaiono, poi svanisce nel nulla anche la figlia della coppia e quindi diventa evidente che sta avvenendo qualcosa di molto inquietante e pericoloso.



'Cadaver' è stato scritto e diretto dal giovane Jarand Herdal, al suo secondo lungometraggio di finzione dopo il thriller di fantascienza 'Everywhen' (2013). Nel cast spiccano la madre di famiglia interpretata da Gitte Witt (vista ad esempio nel film 'The Impossible'), il padre Thomas Gullestad ('Caccia al 12° uomo') e la figlia Tuva Olivia Remman (all'esordio). Il direttore dell'hotel ha il volto di Thorbjorn Harr ('Vikings').

Il trailer sottotitolato in inglese

Cadaver: le recensioni e come guardare il film

Di 'Cadaver' ha parlato soprattutto la critica norvegese, che in media ha apprezzato la regia elegante ed evocativa, ma ha sollevato qualche dubbio intorno a una sceneggiatura giudicata troppo ingessata, con dialoghi poco ispirati e alcuni passaggi narrativi inutilmente complicati. Nel complesso, dunque, un film con alcune buone frecce al proprio arco, ma niente che possa elevarlo al di sopra di altri horror psicologici (vedi ad esempio un titolo Netflix molto fortunato: lo spagnolo 'Il buco').

'Cadaver' dura poco meno di novanta minuti e la visione è sconsigliata ai più piccoli. Le abbonate e gli abbonati che soddisfano il prerequisito dell'età devono solo attendere il 22 ottobre, giorno dell'inserimento nel catalogo dei contenuti in streaming.



Leggi anche:

- Natale con uno sconosciuto, la serie TV romantica di Netflix

- Jamie Foxx cacciatore di vampiri nel film Day Shift

- Viola Davis e Chadwick Boseman nel trailer di Ma Rainey's Black Bottom