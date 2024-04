Quegli adorabili mostri selvaggi: torna Sendak

È riuscito a dare voce e forma

alle ansietà più nascoste dell’infanzia, con le sue favole dal sapore un po’ freudiano, tra l’inquietudine e l’ironia, che hanno conquistato intere generazioni di bambini in tutto il mondo con disegni giusto irresistibile mix di Disney e Doré: ora lo scrittore e illustratore americano Maurice Sendak (1928 – 2012) torna da protagonista alla Children’s Book Fair di Bologna in compagnia di Adelphi, che ne sta pubblicando l’opera nella collana “I cavoli a merenda“. Quattro i lavori inediti in Italia del maestro de Nel paese dei mostri selvaggi (divenuto anche un film di Spike Jonze nel 2009) in uscita in queste settimane: Il signor Coniglio e il regalo perfetto, Bombo-lardo, il cofanetto di quattro racconti Gusci di noce e Nel mondo là fuori, tutti tradotti da Lisa Topi.

Alla Fiera del Libro per ragazzi Sendak sarà al centro di due incontri, sempre a cura di Adelphi: il primo oggi, alle 11, al Caffè Traduttori, con Anna Castagnoli, Sergio Ruzzier e

Lisa Topi che dibatteranno su cosa significa tradurre un picture book; il secondo mercoledì 10, nella sala Allegretto, alle 16.30, con Ruzzier che dialogherà con la presidente della Sendak Foundation Lynn Caponera.